Coronavirus: cuatro casos de reinfección en Río Negro

La novedad de recuperados rionegrinos con nuevos registros del virus fue adelantada el martes por la secretaria de Políticas Públicas, Mercedes Iberó, en su parte sanitario.



“Sí, hubo reinfectados. Fueron positivos por PCR, y volvieron al mes o más con síntomas”, dijo simplemente cuando se la consultó si en Río Negro también habían existido casos de pacientes nuevamente contagiados. Esta semana se conoció el de una médica santafesina que en marzo registró el virus y, luego, en agosto, volvió a infectarse.

Ayer, Iberó contó que se le informó de cuatro rionegrinos, tres de Bariloche y uno de Chimpay, pero aclaró que el número se registra en el sistema nacional, admitiendo que la cantidad definitiva puede ser mayor.

“¿Explicación? Todavía no hay. Nación no la tiene. Son PCR positivos con síntomas, entonces se los toma como reinfectados. Si solo fueran PCR positivo sería más común”.



Recordó, además, casos con larga positividad como “el hombre de El Bolsón de 50 días”, sin mencionarlo. Se aludía al jefe comunal Bruno Pogliano.

No existe certeza todavía de qué ocurre efectivamente con los casos de doble contagio, con distintas opiniones entre los expertos internacionales.

La paciente santafesina es una médica y cumple servicio en un hospital de esa provincia. Ella contó que la primera infección fue muy leve, con poca fiebre y una faringitis sin mayores problemas, pero la segunda exigió su internación, incluso su traslado a Santa Fe.

“La pasé bastante mal. Pensé que había quedado con inmunidad y me sorprendí con dolor de cuerpo, escalofríos y tenía 38 °C de fiebre. No pensé que podía ser un coronavirus, porque pensaba que estaba inmunizada. Esta vez fue mucho más fuerte”.

Ella misma, en diálogo con LT9, analizó tres hipótesis: que “en marzo haya recibido una carga viral baja, algo que puede ser por los síntomas leves que tuve entonces; otra hipótesis es que tenga un trastorno de la inmunidad y por esto se mandaron muestras de mi sangre a Buenos Aires; y otra es muy remota, que haya sido un falso positivo el de marzo. Pero yo me inclino por la primera, por lo leves de los síntomas. Hoy volví a trabajar, pero media jornada, no con toda la capacidad, porque sigo con debilidad y me agoto”.