Revelan nuevos audios entre Cosachov y Luque del día de la muerte de Maradona

El domingo se reveló una parte de la investigación que realiza la justicia en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona. El portal Infobae hizo públicos algunos audios extraídos de dispositivos de Leopoldo Luque, quien fuera médico personal del Diez, investigado por homicidio culposo.

Hoy surgieron más fragmentos del mismo tipo entre el neurocirujano y la psiquiatra, Agustina Cosachov. Las conversaciones versan sobre la previa y el post fallecimiento de Diego el 25 de noviembre, pero además hacen mención a la posible responsabilidad de los profesionales de la salud involucrados en el tema.

En la parte más sensible de esos audios, el médico intenta tranquilizar a Cosachov quien le manifiesta: ‘‘Yo tengo cagazo que me quieran empomar por los remedios’’, acerca de la medicación que le estaba suministrando a Maradona.

Luque insiste en que hicieron lo mejor por salvarlo y le avisa a la psiquiatra que el abogado (por Matías Morla) ‘‘me dijo me quede tranquilo, que no hable con la prensa para no generar nada’’.