Reviví la charla con la sommelier Sofía Maglione

El pasado lunes 8 de marzo conocimos un poco más a Sofía Maglione, a través de la charla “Vino para quedarse”, un taller vía Zoom para aprender sobre vinos y divertirse, organizado por Club Río Negro en el marco de la Semana de la Mujer.

“Al que nunca incursionó en el mundo del vino le diría: ¡qué está haciendo de su vida, jajaja! Fuera de broma, le diría algo muy sencillo, que lo pruebe. Al que dice que no le gusta el vino yo no le creo mucho, vos viste la cantidad de vinos que existen solo en Argentina, tenemos más de 3.000 bodegas, cada una de ellas con muchas etiquetas, con muchos estilos de vinificación, muchas variedades de uva. Es medio raro decir no me gusta el vino. Yo intento llevarlos para que prueben de a poco y tengo varios que los convertí, lo cual es un gran cumplido para mí”, fue una de las expresiones de la joven emprendedora.

Escuchá la charla completa acá: