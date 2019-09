Revocaron la preventiva a una mujer acusada por facilitar la prostitución

El tribunal de Impugnación de Neuquén revocó ayer por la mañana la prisión preventiva de la dirigente neuquina de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar), Teresa Godoy, quien está imputada por facilitar la prostitución y fue detenida el 31 de agosto durante un allanamiento en un prostíbulo en el centro de la ciudad. La mujer ahora cumple con un régimen de prisión domiciliaria por el plazo de dos meses.

El abogado particular de la acusada, Michel Rischmann, informó que durante la audiencia "los jueces entendieron que la preventiva era excesiva y que había otras alternativas para neutralizar los riesgos procesales". El abogado señaló que la fiscalía había pedido la preventiva justificando el riesgo de fuga y en ese contexto indicó que desde la defensa propusieron que la imputada cumpla con presentaciones diarias ante la justicia, que le coloquen una tobillera electrónica o que le dicten la prisión domiciliaria.

Godoy fue imputada el sábado 31 de agosto por el fiscal de Delitos Sexuales, Andrés Azar, por los delitos de facilitación de la prostitución en concurso real con explotación económica de la prostitución ajena simple. Ese día también fue acusado el encargado de seguridad del local que fue allanado, Adrián Crespo, por facilitación de la prostitución en carácter de partícipe necesario.

El fiscal sostuvo que entre comienzos de abril de 2019 y el 31 de agosto de 2019, la imputada facilitó el ejercicio de la prostitución ajena de 13 mujeres. Para hacerlo les proporcionó un local céntrico de la capital provincial, donde en carácter de administradora, organizaba y controlaba el funcionamiento de los servicios que allí se prestaban.

De esta forma, aún mediando el consentimiento de las victimas, explotó económicamente el ejercicio de la prostitución de las 13 mujeres a través de la retención de un porcentaje, de lo recaudado por todas las meretrices.

El abogado defensor cuestionó esta hipótesis y sostuvo que cuando se realizó el allanamiento "se encontraron con 13 personas trabajando, lo que indica que es una sociedad de hecho, destinada al ejercicio de la prostitución. Godoy estaba ahí y tiene una función diferente porque es quien figura en el contrato de alquiler y en el de luz, en los contratos no pueden figurar 13 personas, tiene que figurar alguien que los represente". El abogado aseguró que no hay un "regenteó" y "por más que algunas personas no les guste o que lo considere reprochable desde lo moral, entendemos que no está conducta no se encuadra en el tipo penal".