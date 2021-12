Riesgo extremo de incendio forestal en Villa la Angostura

En el marco de la sequía dada por las bajas precipitaciones, aumentó el riesgo de producirse incendios forestales en la provincia de Neuquén. Uno de los casos particulares es el de Villa la Angostura, en el que la brigada de incendios forestales de la zona viene advirtiendo desde mediados de noviembre que el riesgo es alto, llegando a extremo en estos días.

La secretaría de Planeamiento de la localidad señaló cuales son las condiciones climáticas que provocaron esta situación: las pocas precipitaciones durante el año, la humedad atmosférica y la de bio combustible, es decir, la humedad en la madera y restos secos en el suelo. Esto en combinación con la fuerte radiación solar, los vientos y posible formación de tormentas eléctricas dan las condiciones para el inicio de incendios forestales.

Tal es el caso de los incendios que se produjeron en Steffen, Bariloche y Aluminé, que aún no logran controlar. Por esta razón, desde Defensa Civil de La Angostura aseguraron que se pueden evitar los incendios siguiendo «simples medidas»: no realizar fogatas en lugares no habilitados; si se enciende en los espacios permitidos, asegurarse de que se lo apagó correctamente; no arrojar colillas ni botellas, ya que por las altas temperaturas y radiación solar facilitarían el que se encienda y no quemar basura ni residuos forestales.

Esta última semana el indice meteorológico de peligrosidad de incendio oscila entre muy alto y extremo, por lo que desde la brigada señalaron que quienes visiten la localidad y zonas boscosas no realicen fuego. A su vez, Defensa Civil recordó llegando a la fecha de las fiestas, que está prohibido el uso de pirotecnia por la Ordenanza Municipal N° 954/99, y advirtió que «los fuegos artificiales son una fuente potencial para los incendios, su uso aumenta significativamente el índice de riesgo forestal y estructura».

La Emergencia Hídrica en otras localidades del sur de la provincia

La falta de precipitaciones durante el año se está haciendo sentir en varias localidades de la provincia. Desde el Estado provincial señalaron que están llevando agua potable en camiones cisterna a las comunidades que habitan la zona del Malleo, Sancabao y San Ignacio, entre Junín de los Andes y Zapala. Este servicio se estableció como respuesta a la sequía que tienen las vertientes cercanas, desde las que se abastecían.

El secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara, explicó que «en el norte estamos trabajando en hacer perforaciones y en la zona centro y sur, llevamos agua potable para consumo desde Junín de los Andes todos los días, con dos camiones cisterna que son de Corfone».

Por otro lado, señaló que están trasladando la hacienda de crianceros hacia la veranada por camión: «Normalmente hacen el arreo, pero ahora no se pudo debido al estado de los animales que están muy flacos, al no tener pasto en la invernada». Por esta razón, los acercan para que caminen «lo menos posible y no se mueran».