Río Negro: aval legislativo para un préstamo nacional y reformulación de la deuda

La Legislatura de Río Negro aprobó esta tarde el proyecto gubernamental para que la provincia acceda a un crédito nacional y avance en negociaciones para la reestructuración de la deuda pública.



La votación solo tuvo el voto negativo de dos legisladores del Frente de Todos -Pablo Barrreno y María Grandoso- mientras que los restantes 44 parlamentarios apoyaron la propuesta del gobierno de Arabela Carreras, que incorporó un artículo donde la provincia promete la coparticipación a los municipios de la asistencia crediticia que se logre de la Nación.



La iniciativa plantea esencialmente la autorización parlamentaria para que el gobierno rionegrino firme un convenio de asistencia de parte de la Nación, cuyo monto todavía se desconoce, mientras otro punto central corresponde a permitir la apertura de negociaciones con los acreedores por la deuda pública.



El oficialismo tuvo a Lucas Pica como su miembro informante. El legislador destacó la coyuntura y recordó que la pandemia derivó en una “emergencia en la emergencia”.



Por su parte, Marcelo Mango del FdT aseguró que conviven “dos pandemias”, la del coronavirus, y la permanente, la deuda pública. Reivindicó la postura del gobierno nacional mientras valoró el gesto del oficialismo provincial, que recogió una iniciativa suya para avanzar en la reestructuración de los pasivos provinciales.



Luego, el justicialista Alejandro Marinao coincidió con las dificultades de las provincias y, también, las extendió a los municipios, destacando la coparticipación del préstamo nacional a esos Estados locales.



El macrista Juan Martín ponderó la actitud de “diálogo político” ofrecido por el gobierno rionegrino mientras se mostró “disconforme” porque no se trata su proyecto de “un Fondo Covid, con el 30% de aporte de la política. Acá -agregó- se ignora el esfuerzo privado en la pandemia”.

A su turno, la presidenta del bloque del FdT, María Eugenia Martini adelantó el apoyo “mayoritario” de su bancada mientras resaltó que el presente rionegrino no es producto de la pandemia. Además, aludió al fuerte endeudamiento logrado en las gestiones del ex gobernador Alberto Weretilneck. “Si no hubiese habido pandemia igualmente estaríamos en este recinto, aprobando nuevos empréstitos y buscando reestructurar la deuda”, resaltó.



El cierre del oficialismo fue del presidente de esa bancada, Facundo López. En principio, aportó sus datos de la deuda provincial, minimizándola por su impacto en los ingresos corrientes, y reivindicó que parte de ella, como el Plan Castello, signifique actualmente inversiones en obras públicas de crecimiento. Aún así, López reconoció a la oposición por su actitud “responsable” y, además, que las coincidencias logradas para el texto definitivo conforma “una revalorización de la política”.