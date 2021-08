Río Negro: la vuelta escolar plena del lunes alcanzará a 22.000 alumnos

Río Negro empezó con la extensión del horario presencial en las escuelas y, desde el próximo lunes, la concurrencia será plena en los Niveles Inicial y Especial, que rondan los 22.000 alumnos.

La “gradualidad” fue definida ayer por Educación, que programó la continuidad de la vuelta para el 30 con Primaria Común y Adultos, que representan unos 91.000 estudiantes. El cronograma prevé que el 13 de septiembre volverán a la presencialidad total los colegios secundarios, con más de 75.000 integrantes.

En la comunicación oficial se detalló también que la educación primaria será sólo en jornada simple y que las escuelas hogares y residencias seguirán bajo las pautas vigentes.

Además, continuará el refrigerio y la tarjeta Nutre, aunque por el momento no volverán los comedores escolares.

El anticipo de la decisión lo hizo por la mañana la gobernadora, Arabela Carreras. Desde Cipolletti, adelantó “la vuelta plena de la escolaridad” a partir de la “semana próxima”.

En una entrevista con LU19, dijo que el esquema será gradual, para poder realizar una evaluación sobre los avances.

Con ese anuncio, la cartera educativa apuró la implementación de los cambios, comenzando una serie de contactos con la conducción de la Unter. Al mismo tiempo, se empezaron a esbozar las resoluciones técnicas junto a las autoridades de Salud.

Inicialmente, durante esta semana, las escuelas rionegrinas empezaron con la programación o la ejecución de la extensión del horario de concurrencia del alumnado.

Foto: Marcelo Ochoa.

El objetivo fue cubrir las cinco horas con las pautas del protocolo sanitario. Hasta ahora, la asistencia oscilaba entre tres y cuatro horas, siempre según la comunidad educativa.

Aún así, esta semana se mantiene el sistema de burbujas, es decir, grados divididos en grupos, con presencia semanal de cada uno. El nuevo esquema exigirá cambios de normas ya que la convocatoria alcanzará a la totalidad del grado, con el uso de barbijos y resto de las medidas sanitarias.

En agosto, Educación incorporó el refrigerio, con la modalidad de su entrega en las aulas y evitar así el habitual encuentro en un ámbito común de la escuela.

Con ese esquema en marcha, la gobernadora lanzó ayer la “presencialidad plena”, con “gradualidad”.

La medida requerirá el acompañamiento gremial. La Unter planteó sus exigencias sanitarias y ATE reclamó por las actualizaciones de los adicionales para los porteros.

Carreras justificó “esta vuelta” en “el reclamo de las familias que están buscando la normalidad”. Insistió en que se iniciará con Especial, Inicial y Primaria, que son las de circulación limitada porque son escuelas de cercanía.

Explicó que la decisión se adoptó después de un análisis de las localidades, pero aclaró que se irá “con cautela, con el máximo cuidado” para “ir evaluando semana a semana cómo impactan las medidas que vamos tomando”.

Reiteró que es “un cambio por la baja en los contagios” ya que “hay localidades que ya no tienen casos diarios”.

El informe sanitario del martes 17 consignó 15 municipios que ese día no registraron contagios: Cervantes, Mainque, Fernández Oro, Cordero, Catriel, Darwin, Chimpay, Conesa, Guardia Mitre, Ñorquinco, Pilcaniyeu, Comallo, Jacobacci, Los Menucos y Ramos Mexia. Ninguno llega a la docena de activos y tres no tenían casos (Ñorquinco, Pilcaniyeu y Comallo).

El tercer distrito que reactiva, después de Mendoza y CABA

Con la decisión anunciada ayer, Río Negro será la tercera provincia argentina que dispone el regreso a la presencialidad plena luego de las medidas de restricción impuestas por la pandemia de covid-19.

Hasta el momento, los otros dos distritos que definieron retomar las actividades en los edificios educativos fueron Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esas experiencias fueron analizadas por los técnicos del Ministerio de Educación rionegrino.

El 2 de agosto, el gobierno mendocino avanzó con las clases en las escuelas para la totalidad de los alumnos de Inicial, como también, primero, segundo y tercer grado de Primaria.

Esta semana se completó con este Nivel y, si no hay riesgo epidemiológico, en septiembre se sumará la Secundaria.

Por su parte, la gestión de CABA comenzó en agosto con la Secundaria, en forma gradual en las dos primeras semanas.

Desde este martes, se sumaron estudiantes de Primaria y Especial, previéndose completar con Inicial, a partir del 23 de agosto.

Por otra parte, el camino anunciado ayer por la gobernadora, Arabela Carreras, generó consultas a nivel regional, para saber si Neuquén podría adoptar medidas similares.

Sin embargo, el Consejo Provincial de Educación no había resuelto hasta ayer un retorno total a la presencialidad.

Las escuelas neuquinas funcionan bajo la modalidad de burbujas en todos los niveles y modalidades.