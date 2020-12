Río Negro ya aplicó el 71% de las vacunas de la primera fase

Río Negro aplicó en dos jornadas el 71,73% de las 2.250 dosis de la vacuna Sputnik V que recibió para prevenir el coronavirus.

La primera ciudad en completar el 100% de la partida recibida fue Viedma, donde hoy finalizó la primera etapa con la inmunización a 400 trabajadores de salud.

Los datos volcados al Registro de Vacunación Nomivac, del Ministerio de Salud de Nación y Áreas Programa de Río Negro, indican además que en Bariloche ya se aplicaron 175 dosis (38,8%), en Cipolletti 420 (84%), en Roca 470 (94%), en Villa Regina 84 (42%) y en Allen 65 (32%).

Por su parte, el ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, anunció que en los primeros días de enero llegará la segunda dosis para las personas que empezaron a vacunarse el martes en la provincia.

Esa partida corresponde a un refuerzo de la primera inoculación y debe darse a los 21 del operativo inicial, es decir desde el 19 de enero.

El primer frasco tiene una etiqueta de color azul que, según las explicaciones del área sanitaria, contiene partículas de adenovirus 26, un virus atenuado y que presenta antígenos para desarrollar anticuerpos. La segunda partida que se espera incluye un frasco de tapa de color rojo que contienen partículas de adenovirus 5.

Zgaib, ante una consulta de RÍO NEGRO, volvió a reiterar su satisfacción por los resultados de la etapa inicial, estimando que del total de trabajadores del sector sanitario -público y privado- que figuraba en los listados, sólo un 20% decidió no vacunarse.

Puso como ejemplo que en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), de 20 integrantes, 16 decidieron vacunarse, y apenas cuatro no aceptaron.

Insistió en que “a pesar de las campañas en contra de la vacuna, todos apostaban, la gente se quiere vacunar, hay un porcentaje muy bajo que no se quiere vacunar sobre el total de los servicios”.

Respecto de las primeras dosis para el resto de la población asignadas dentro de servicios esenciales o de riesgo, el ministro dijo no tener certeza sobre su llegada. Agregó al respecto que “estamos viendo cuándo llegan, y qué disponibilidad tiene Rusia” y en esto “las provincias somos el último eslabón”.

Nuevos sectores en Roca

En Roca el plan siguió hoy con los trabajadores de los sectores de internación, ambulatorio y emergencias del centro médico local.

“En enero se completa la primera etapa para el personal de salud con un lote de primeras dosis y segundas para los que se vacunaron esta semana”, detalló Cristina Orlandi, coordinadora jefa del plan de vacunación.

En cuanto a la inmunidad señaló que “la vacuna rusa está en fase 3 de investigación y no hay datos concretos. Agregó que habrá refuerzos de dosis “cuando esté claro que caiga la inmunidad humoral que son los anticuerpos”.

“En el transcurso de 2021 vamos a tener noticias de cuánto dura la inmunidad”, aclaró.

La médica resaltó que las personas que reciban la Sputnik V deberán continuar con las medidas de prevención. “Las vacunas que se aprobaron tienen una efectividad del más del 90% pero hay un margen de personas que no van a desarrollar inmunidad. Además, protegen de las formas graves de la enfermedad, eso no significa que no se puede contraer en forma leve el virus y contagiar a otros”, aclaró.