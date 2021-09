Rita Segato en el «Yo Pienso»: «Chile puede ser la proa de América»

Desde su casa en Tilcara, la localidad jujeña ubicada en el centro de la quebrada de Humahuaca, Rita Segato participó de la quinta edición del ciclo “Yo Pienso”, organizado por el diario Río Negro. La doctora en antropología, teórica y activista feminista reflexionó, entre otros temas, sobre la violencia machista, la influencia de las iglesias evangélicas en Latinoamérica, la reforma constitucional chilena y el mandato de masculinidad.

¿Contra quién peleamos las mujeres? Sobre ese punto, Rita respondió: “las mujeres debemos entender que peleamos contra un sistema político que es el patriarcado. Los hombres no pueden ser nuestros enemigos, al contrario, deben ser ayudados. A mucha gente le cae pesada esa idea. Yo creo que la lucha de liberación femenina, y la lucha por los intereses de las mujeres es una lucha de liberación de los hombres también. O es para todos, o no va a llegar a destino. Nuestra lucha es para toda la sociedad. No somos pequeñas, no somos mezquinas. Es el feminismo el que está construyendo un mundo mejor, más benigno, más vivible para los hombres y para nosotras en primer lugar”.

Remarcó que la popularidad que alcanzó la performance de “Las Tesis” está vinculada con que las mujeres tienen algo en común en todo el mundo y es que sufren la violencia de género. Rita explicó que no importa la forma que adopte, sino que el propósito “es impedirnos a nosotras que seamos dueñas de nuestro propio cuerpo”.

Planteó que a los varones les cuesta romper con el mandato de masculinidad, aunque hoy hay algunos “que se están deslizando hacia afuera”. “Hay hombres que están dispuesto a pasar largos períodos a la sombra, pero preservar su macheza, probar lo que ellos creen que es un status que vale la pena preservar, mediante el uso de la violencia e incurrir en el feminicidio”, agregó.

Resaltó que la gran grieta hoy en el cristianismo está entre “los protestantismos conservadores, representantes del proyecto imperial sobre nuestros países, que cuentan con fondos y respaldo de ese proyecto imperial y los protestantismos que conservan su espíritu popular, y sensibilidad popular, que se han vuelto minoritarios. Y dentro del catolicismo la línea también pasa por ahí: un catolicismo popular, que representa y un catolicismo empresarial”.

Señaló que Chile “que fue el gran laboratorio del neoliberalismo, más inclusive que los propios Estados Unidos” hoy se puede transformar, tras la reforma constitucional, “en la proa de América y demostrar al mundo que el experimento que se hizo ahí fue letal, fue fatal, fue perverso y llevó a la gran infelicidad colectiva de toda la población chilena. Es la esperanza nuestra también. “

