River, que terminó como líder una nueva fecha de la Liga Profesional, empezó a alistarse para jugar con San Lorenzo. Gentileza.

River volvió a terminar otra fecha como líder de la Liga Profesional, aunque en el cierre de la jornada, Talleres volvió al triunfo y se mantiene a un punto en la tabla. El Millonario sumó de a tres en un fin de semana por demás complicado debido a las numerosas ausencias. Llentamente empieza a normalizar su situación pensando en sus próximos desafíos

Todavía faltarán unos días para que Marcelo Gallardo pueda contar con buena parte de los jugadores que no tuvo para visitar a Banfield, pero lo cierto es que el Muñeco puede empezar a imaginar el partido con San Lorenzo, pactado para el domingo a las 20.15 en el Monumental, con varios de los que no estuvieron el pasado sábado en el Sur.

Para empezar, David Martínez y Enzo Pérez, quienes no jugaron por lesión, ya estarían para entrenarse con normalidad pensando en ser parte del once titular del domingo en el importante partido frente a San Lorenzo, que no pasa por su mejor momento pero será un rival de cuidado.

El viernes se sumarán los cinco jugadores que se fueron para jugar las EliminatoriasSudamericanas para el Mundial Qatar 2022, de los cuales Gallardo podría utilizar casi con seguridad a cuatro de ellos si lo desea. Se trata de Franco Armani y Julián Álvarez, quienes tienen la ventaja de jugar el jueves a las 20 en el Monumental y no tendrán viaje de por medio, más Nicolás De La Cruz, Uruguay visita a Brasil en Manaos, y Robert Rojas, Paraguay va a La Paz para jugar con Bolivia.

Franco Armani y Julián Álvarez serán dos de los jugadores que se sumarán al plantel de River luego de otra triple fecha de las Eliminatorias. Gentileza.

Habrá que esperar cuál es la situación de Paulo Díaz, que tuvo que ser reemplazado el pasado domingo por una molestia muscular, que para alivio del Millonario no se transformó en un desgarro. Chile recibirá el jueves a Venezuela.