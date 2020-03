River y un tridente al que el banco ya no le sienta bien

A pesar de la parálisis total en el fútbol mundial causada por la pandemia de coronavirus, en plena cuarentena los jugadores empiezan a delinear cuál será su futuro cuando se reanude la actividad, y en River hay al menos tres futbolistas de peso que podrían dejar el club a fines de junio.



Juan Fernando Quintero, Ignacio Scocco y Lucas Pratto han sido jugadores determinantes en el exitoso ciclo de Marcelo Gallardo en River, pero en esta temporada inconclusa, por lesiones o bajos rendimientos, ninguno de los tres aparece en el once ideal al que ha apostado el Muñeco en el último tiempo. La consigna del DT siempre fue clara: jugará el que esté mejor y cada uno aportará para el equipo desde el lugar que le toque. Frases con buena música sólo en épocas donde los títulos que se sucedían uno tras otro.



Sin embargo el River de este presente, y sin el tridente en cuestión dentro de la cancha,al menos en el once titular, perdió la final de la Libertadores contra el Flamengo y dejó la Superliga a manos de Boca. Los títulos siempre maquillan disgustos porque todos quieren jugar y es por eso que el futuro de Juanfer, Nacho y el Oso parece estar lejos de Núñez.



De los tres, al que más le preocupa la inactividad es al colombiano. Jugador clave, con golazo incluido, en la final de Madrid ante Boca en diciembre del 2018, Quintero sufrió en marzo del año pasado la rotura de ligamentos cruzados. Una vez rehabilitado, Juanfer no recuperó más su lugar en el equipo. Jugó apenas 15 partidos y en sólo uno de ellos fue titular, acumulando apenas 440 minutos a un promedio de 29’ por encuentro.

Juanfer recién tiene 27 años y si no va a ser titular, su salida se acelerará aunque no será fácil. El colombiano tiene dos años más de contrato con River y con una cláusula de 30 millores de euros. Antes de la suspensión por la pandemia, la MLS estadounidense parecía ser su destino. Habrá que ver qué sucede cuando todo se normalice.



El caso de Nacho Scocco ya parece cosa juzgada. Su contrato finaliza a fines de junio y por ahora no lo ha renovado a pesar del ofrecimiento de la dirigencia y el pedido de Gallardo para que se quede. Cerca de cumplir 35 años, Scocco podría terminar su carrera en Newell’s, tal como alguna vez lo ha manifestado.

En lo que va de la temporada ha marcado 8 goles en 28 partidos en los cuáles apenas en seis fue titular. Desde que está en River ha anotado un total de 38 tantos.



Scocco lleva 817 minutos jugados en la temporada, con un promedio de 26’ por encuentro disputado.

Lucas Pratto quizá sea hoy el cuarto delantero en la consideración de Gallardo. Héroe en la final de la Libertadores ante Boca, con goles en la ida y la vuelta, el Oso de 31 años ha bajado notoriamente su rendimiento, a tal punto que ya lleva 29 partidos sin convertir.

Su última conquista se remonta al 30 de mayo del año pasado cuando River ganó la Recopa Sudamericana ante Atlético Paranaense. Luego de este partido, tuvo una lesión en sacro (se perdió casi toda la pretemporada de invierno) y ya no volvió a ser aquel delantero letal que tantas satisfacciones le trajo a Gallardo.

Tiene contrato hasta junio del 2022 pero su permanencia en River dependerá de que pueda hacer una buena pretemporada y tener más minutos como titular.