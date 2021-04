Roberto Piazza, internado en terapia intensiva

El diseñador Roberto Piazza está internado en terapia intensiva, tras sufrir golpes y dolores puntuales en su cuerpo. La noticia fue difundida en Twitter por Walter, su pareja desde hace 21 años.

“Quiero informar a todos que mi pareja, Roberto Piazza, se encuentra internado en terapia intensiva, Unidad coronaria en el Sanatorio Trinidad Palermo. Debido a estudios que se le han realizado se ha decidido tenerlo monitoreado luego de más de 20 días sufriendo diferentes dolencias. No es un cuadro de gravedad, pero sí de control, sobre todo en momentos como el que atravesamos todos a nivel sanitario”, detalló Walter en sus redes sociales.

El pasado martes Piazza arribó al aeropuerto de Ezeiza proveniente de Madrid y fue directo al Sanatorio para someterse a estudios debido a los dolores intensos que padece en distintas partes del cuerpo a raíz de varias caídas que sufrió en España.

COMUNICADO DE WALTER VAZQUEZ pic.twitter.com/zFOLb5RQM1 — Roberto Piazza (@RPiazzaOficial) April 12, 2021

“Luego de la tormenta Filomena que fue furiosa salimos un día con Walter; más que nevadas, las calles y las veredas estaban congeladas. Me resbalé y caí de espaldas sobre el lado derecho y sentí como una especie de latigazo desde la cabeza a los pies. Regresamos a nuestro departamento como pudimos, estaba dolorido, al otro día me sentí mejor y volvimos a salir con tanta mala suerte que otra vez al suelo y de espaldas; en esta oportunidad me golpeé en el sector izquierdo, fue insoportable”, había relatado Piazza al diario La Nación, días atrás.