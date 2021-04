Masterchef: la periodista María O’Donnell contó que padece anosmia

“Nunca olí en mi vida”. La periodista María O’Donnell contó, en MasterChef Celebrity, que padece anosmia, una patología que se caracteriza por la pérdida total del olfato.

Al momento de la devolución de su plato, aparentemente, se le había ido la mano con el vinagre y el jurado se lo hizo saber.

“Cocino, pruebo los sabores, pero hay un sentido que no tengo. Igualmente no siento que eso sea una gran desventaja”, señaló O´Donell.

El conductor Santiago del Moro destacó que la participante no especule con la situación: “Quiero destacar algo tuyo. Para cocinar sentir los olores es fundamental como te dijo el jurado, y me llama la atención que nunca usaste a favor decir ‘tengan en cuenta que yo no puedo oler’ a la hora de presentar un plato”.

“Lo que me interesa es que se hable de esto, porque se hace poco. Con todo lo del coronavirus esto se empieza a hablar más y está bueno”, concluyó la periodista.