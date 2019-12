Roca: declararon culpable al fotógrafo y policía que abusó de una joven en las bardas

La fiscal jefe Teresa Giuffrida y la fiscal del caso Belén Calarco solicitaron la declaración de culpabilidad para un fotógrafo y efectivo de la policía como autor de abuso sexual con acceso carnal por un hecho ocurrido en Roca, en octubre de 2018 en la zona de Paso Córdoba.

De esta manera, ayer el Tribunal de Juicio compuesto por los jueces Gastón Martín, María Evelina García Balduini y Alejandro Pellizón declararon al hombre culpable en los términos esgrimidos por el Ministerio Público Fiscal.

“El sujeto siempre supo que la víctima no quería, antes, durante el trayecto en el auto, cuando abusó de ella y cuando la llevaba de regreso a la casa”, dijo Calarco al referirse a la situación que adoptó Pablo Vázquez Torres, quien además de efectivo de la policía se desempeñaba como fotógrafo de eventos.

“Ella en todo momento le decía que no, y él siguió, pese a que la joven no dejaba de llorar. Para que exista un abuso sexual no hace falta que haya violencia física, es suficiente con que no haya consentimiento, no hay que probar violencia, no hay que probar amenazas, no hay que probar intimidación. Es suficiente con que la víctima diga que no”, explicó Giuffrida.

Durante sus alegatos, la fiscal jefe explicó “los indicios que sostienen la acusación: la declaración de una de las amigas de la víctima, que lo hizo en Cámara Gesell, que la acompañó a hacer la denuncia y también a realizarse el examen correspondiente al Cuerpo Médico Forense (CIF). Se suma a lo anterior la declaración de la madre de la chica, la pericia que la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) del Ministerio Público realizó sobre el teléfono de la víctima.

“Su titular, David Baffoni, comentó en el debate varios mensajes de Whatsapp, donde la joven contó casi inmediatamente lo sucedido a varias amigas”, dijo Giuffrida.

Además, “con motivo de este hecho la víctima asistió a terapia y en el debate convocamos a su psicólogo, quien confirmó que la chica fue a su consultorio a raíz de un abuso sufrido”.

La licencia Virginia Ansola de la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) explicó que “la joven mantuvo su relato, en los mismos términos, durante toda la intervención y que el mismo siempre estuvo cargado de angustia y de períodos de mucho llanto”.

En tanto el defensor particular, Oscar Pineda insistió en el proceso en que no se trató de un abuso sexual sino en una relación consentida y que tanto la joven como el fotógrafo habían acordado realizar una sesión de fotos en la zona de bardas.

Ahora resta que se fije la audiencia de cesura para que las partes, fiscalía y defensa particular, soliciten el monto de pena teniendo presente la culpabilidad del hombre.

Nota con información del Ministerio Publico Fiscal y La Comuna