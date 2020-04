Roca: Héctor, el perro más viejo de la Unidad 31, busca casa temporal hasta que terminen el aislamiento

La mirada bonachona enternece los rasgos en la cara del animal. El par de cejas marcadas en dos triángulos, de color claro, le dan un aspecto único al rostro negro del perro. Una gran mancha ocupa su hocico por debajo de la fría nariz. El lomo tupido de pelo oscuro, tamaño grande y una particular característica, semejante a las botas, visten sus patas blancas.

Héctor, así lo llaman los agentes del lugar, ya camina lento. Su corto recorrido vigila alrededor de la unidad policial, debido a sus años. A sus huesos, prácticamente descalsificados, les cuesta levantar la osamenta del callejero can. Sin embargo la fidelidad a sus agentes sigue intacta. Así es Héctor, cuentan los vecinos.

Hasta hace unos años, aún vibraba la juventud en la sangre de aquel perro. Era muy activo. Recorría su "zona" de un destacamento a otro entre los barrios 500 viviendas y 250, donde eligió quedarse. Solía acompañar a los agentes de turno a realizar los trayectos peatonales todos los días, sin importar el clima. Con lluvia, viento, el duro frío del invierno o el pesado calor del verano, Héctor parecía invencible. Protector y ángel guardián de los agentes policiales. En muchas ocasiones acompañaba en operativos.

Hoy, los años pesan en el cuerpo del perro y trae consigo también sus consecuencias. No solo le cuesta caminar, también duele su problema de cadera. Ya no soporta el rudo frío invernal, ni la crudeza de las calles. Por esta razón los agentes piden a los vecinos, que en la ausencia del personal del Unidad 31 - debido al aislamiento preventivo por el coronavirus - no le den huesos.

La llegada del perro al destacamento fue hace mas de ocho años. Apareció con su mamá y otro cachorro que llamaron Ramón. Pero Héctor se destacaba. Su entusiasmo expresaba alegría con sabor a aventura, en el comportamiento del animal.

La preocupación de los agentes es que durante el cumplimiento del aislamiento, el perro quedará expuesto y vulnerable a todo. Por esta razón solicitan un lugar de tránsito hasta el regreso de los agentes.

"Héctor, no es que sea mañoso, solo es cuestión de edad, no tienen todos los dientes, por eso come papillas, o alimento remojado o cualquier otra comida, arroz, carnes", cuenta uno de los policías.

"El ha salido en el diario hace unos años por su fidelidad y buen compañero. Es la clase de amigo que todos quisiéramos en la vida. No es un perro joven", cuenta una mujer policía del lugar. "Con lo que está pasando lo van a dejar afuera porque están todos aislados y él ya no es un cachorro

que soporta el frío o el hambre", habla preocupado otro oficial.



"Además va a estar desorientado porque no estará ninguno de sus amigos policías con los que conoce y está acostumbrado", aclara el uniformado.

"Es delicado en las comidas", cuenta otro agente, seguramente por sus dientes ya desgastados por la avanzada edad.

El asunto es que ninguno de los efectivos puede llevárselo a su casa, porque ellos estarán aislados cumpliendo con otros requerimientos ordenados y Héctor hoy está vulnerable y expuesto. Por esta razón necesitan un lugar temporal, de tránsito hasta el regreso de sus compañeros.

Su incondicional compañía la echarán de menos los agentes aislados. Por ayuda a Héctor comunicarse con la pagina "Sin Pirotecnia Sin maltrato animal" o por Whats App únicamente al numero 2984790336.