Roca: la familia de la joven que murió en el canal espera respuestas de la Justicia

La familia Lescano no puede salir del asombro y la tristeza; buscan datos, siguen pistas y recuerdan una y otra vez la imagen de Mónica (28) que esa madrugada del lunes (28/12) se despidió de su familia con una sonrisa en el rostro. Dijo que iba a la casa de su expareja pero desde ese momento ya no encontraron ningún rastro de la joven que tenía domicilio en barrio Nuevo, en la zona norte de Roca.

Linda es una de las siete hermanas de Mónica y la tristeza prácticamente no le permite hablar. «A esta altura no descartamos nada. No descartamos que se la llevaron, no descartamos que se haya matado…pero pensamos que hubiera sido imposible que pasara por la usina (de calle Italia) en el canal de riego; es imposible», dijo la mujer.

Es que para ella y su entorno, el suicidio no estaba dentro de las posibilidades de Mónica quien además de tener un hijo de 11 años se había anotado para cursar una carrera en la Universidad Nacional del Comahue.

«Si bien ella estaba triste, siempre buscaba salir adelante. Esa semana que desapareció ella se anotó en la Universidad del Comahue. Y planeaba como hacer para ir y con quien iba dejar a su hijo los días que tenía que cursar. O sea una persona que piensa en matarse no tiene esas metas en mente», dijo otro de los integrantes del grupo familiar.

Frente a la muerte de Mónica, sus hermanos y familiares más cercanos decidieron durante el viernes, sábado y domingo, recorrer el canal principal de riego por lo que se abocaron a buscar rastros y posibles elementos que ayuden a una investigación más amplia. Durante esos días, en camioneta y a pie, rastrillaron las márgenes del cauce de agua pero lamentablemente no hallaron ni una pista para sumar a la caso.

«En definitiva, lo que buscamos son respuestas (de la Justicia)«, dijo su hermana Linda, quien junto al restos de sus familiares y su madre, no encuentran consuelo frente a esta pérdida.

Incluso, el miércoles pasado convocaron a una marcha de protesta exigiendo Justicia frente a un posible hecho de violencia. La movilización logró un amplio respaldo de vecinos y organizaciones sociales quienes finalizaron la protesta en las puertas del edificio de tribunales.

Más dudas

Según el parte de prensa suministrado por las autoridades del Ministerio Público Fiscal (MPF) horas después del hallazgo del cuerpo, un empleado municipal encontró las zapatillas de la joven a sólo centímetros del canal principal de riego, en un tramo comprendido entre las calles San Juan y Rosario de Santa Fe.

Los perros de la División Canes siguieron el mismo recorrido y detuvieron su marcha a sólo unos pasos del cauce de agua por lo que para los investigadores, la causa podría encaminarse a una determinación personal y no a un hecho de violencia.

Y esa teoría se abona todavía más con el resultado de la autopsia que detalló que el deceso se produjo por asfixia por inmersión (ahogamiento) y a excepción de un golpe que presentaba en el cráneo que generó dudas, el resto de las heridas eran compatibles con el arrastre que produce el cauce de agua. «Por ese golpe se están realizando nuevas diligencias para descartar cualquier otro origen«, dijo la fuente del MPF consultada por este medio.