El testimonio de la familia: la odisea de un vecino de Roca que se enfermó en Chile

“Siempre el mismo procedimiento, no se hacía ningún tipo de análisis para saber de dónde provenía el malestar. Todo tenía un costo, y lo íbamos pagando. La última vez tenía síntomas de infarto, me dijeron que la placa tenía un costo, y yo no disponía de dinero chileno. Tuve que ir a cambiar y volver para que lo atiendan, todo era así”, agregó.

Desde hace seis años, Argentina y Chile firmaron un convenio para garantizar el acceso a la salud en hospitales públicos ante emergencias . Así lo confirmó el cónsul chileno en Neuquén, Juan Pablo Hiriart Olmedo . Si bien no tomó cartas en este caso en particular, reconoció que “no es extraño encontrar argentinos que reclaman la mala atención en Chile, ante un problema de salud”.

El próximo episodio fue el más severo que atravesó Ramón. “Decidimos volver al hospital, estaba muy mal. Nos dijeron que no volvamos más, que fuéramos a un centro particular, eran las 17 y ya estábamos decididos a volver a Argentina por este tema, pero no llegábamos a cruzar la frontera. Fuimos al hospedaje a preparar todo para salir a la mañana temprano y se descompuso nuevamente a la 1 de la mañana, tenía 22 de presión”, explicó la mujer, quién rápidamente lo subió a un auto y se fue camino a Temuco, distante 45 kilómetros.

“Sin saber direcciones, con él en ése estado de gravedad, buscando una clínica que me habían dicho. Me perdí, no es fácil ubicarse en esa ciudad tan grande de noche y en esa situación. Llegamos y lo asisten enseguida. Le hacen un laboratorio y estudio por contraste, y ahí se sabe que es una pancreatitis aguda”, resumió Rosana.

“Ahí me llaman y me dicen que ‘acá viene la parte oscura’ y me llevan a la caja. Empiezan a hablar de los costos, tenía una tarjeta de crédito, pague dos millones y medio de pesos chilenos, aproximadamente unos $ 80.000 en un pago”.