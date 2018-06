Juicio por la muerte de Matías Molina: declararon el médico y otros tres testigos

Actualizado 12:21

Se desarrolló hoy en la ciudad judicial de General Roca la segunda audiencia del juicio a cuatro policías que trabajaban en la comisaría Tercera, por la muerte del adolescente Matías Molina, en octubre de 2008.

Esta mañana ya declararon el oficial que estaba a cargo de la guardia en la comisaría Tercera, el médico policial, el empleado de seguridad del hipermercado y un auxiliar de servicio.

El médico policial Pablo Romera según la investigación fue solicitado tres veces para ver al detenido antes de que lo encontraran ahorcado.

Sin embargo, hoy dijo que el día del hecho estaba trabajando en la subcomisaría del barrio J.J. Gómez y cuando salió tenía llamadas perdidas en el teléfono corporativo.

“Me comunico con el comando y me informan que había un detenido que era mayor de edad en la Tercera, le pregunto si está todo bien y me dicen si, que no había ninguna irregularidad”, dijo el médico ante el Tribunal.

Romera detalló que tras recibir esa respuesta “siguió haciendo otras tareas” y fue al hospital a ver a un accidentado de tránsito.

Luego fue a la Comisaría Tercera y le pidieron que antes de revisar a Molina, revise a otra persona que había realizado una denuncia.

Tras terminar esta tarea le pide al cuartelero que traiga al detenido pero vuelve informando que estaba ahorcado.

Según la acusación, se le atribuye a Roberto García, jefe de esa unidad policial al momento del hecho; Luis Neguimán, subjefe; Héctor Fernández, oficial de servicio, y Hugo Paillalef, cuartelero, “haber contribuido” a la ocurrencia de la muerte por haber incumplido sus obligaciones funcionales y reglamentarias.

A Matías lo detuvieron cerca de las 16 por disturbios en el estacionamiento de un hipermercado, lo dejaron en un calabozo y recién los fueron a revisar cerca de las 21. Cuando ingresaron, se había ahorcado con la manga de su camisa. Antes habían llamado tres veces al médico policial, pero no había asistido.

En la primera audiencia declararon los padres de Matías, el forense que hizo la autopsia y el policía que llamó al médico policial.