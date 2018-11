Toma de la UNRN: una docente cuestionó su procesamiento

La abogada Victoria Naffa sostuvo que la ratificación de los procesamientos “era lo que esperábamos” y opinó que “el fallo parece redactado por Del Bello”.

Luego de la audiencia de ayer se quejó por el contenido de la sentencia, porque “tiene varias diferencias con fallos anteriores de esta misma Cámara, que el año pasado se jactaba de decir que los estudiantes podían organizarse en asambleas y eso era legítimo, pero no podían hacerlo las trabajadoras de limpieza. Este año avanzan en decir que si las protestas no son llevadas a cabo por miembros de los órganos colegiados de gobierno -que en la UNRN no existen- no tienen validez”.

La docente dijo que la revocatoria de los procesamientos por coacción era lógica “porque Greca incurrió en el grosero error de desconocer lo que dijo la Cámara el año pasado”.

Más información | Toma de la UNRN: los 5 puntos centrales para entender los procesamientos

Y sobre el posible desalojo, que quedó firme porque los procesamientos no son materia de casación, indicó que el juez de primera instancia “tendrá que dar explicaciones sobre cómo piensa llevarlo a cabo”.

“El desalojo ya fue dictado y si bien Del Bello dice que no lo pidió, la Justicia lo dispuso”, agregó.

Al ser consultada sobre la postura que asumirán ahora, Naffa recordó que “el 5 de octubre la asamblea decidió que no se iba a dejar correr por la Justicia, porque el conflicto se tiene que decidir en el ámbito intrauniversitario”.

“Las autoridades tienen la pelota, porque es cuestión de que se sienten a negociar con los miembros de la asamblea. Evidentemente la UNRN no se sienta a negociar porque pretende perseguir a estudiantes y docentes que nos organizamos por fuera de las formas que ellos consagran”, entendió.

Más información | Toma de la UNRN: Confirmaron el procesamiento de las docentes

Luego aseguró que “nosotros en ningún momento descartamos el diálogo”. “Lo estamos pidiendo desde el primer día, con una multiplicidad de notas. Ellos respondieron no sólo cerrando el diálogo sino que además organizaron una movilización donde agredieron con insultos a quienes participamos de la protesta y nos dieron la pauta de que no están dispuestos a negociar ni a dialogar”, reprochó.

Finalmente planteó que “si ellos hoy se retractan de esa posición y quieren que se llegue a una resolución del conflicto que no sea penal ni represiva, tienen nuestros teléfonos. Que nos llamen, nos sentamos a hablar y la toma se levanta hoy si llegamos a la negociación”.