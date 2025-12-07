Tormenta, viento y calor, el panorama climático para este lunes en el Alto Valle: a qué hora llega la lluvia

La semana en el Alto Valle iniciará con inestabilidad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Para este lunes se espera que continúen las temperaturas elevadas y que, además, vuelvan las tormentas a la región. A qué hora llegarán las lluvias.

Según indica el SMN, el lunes las temperaturas oscilarán entre los 22°C y los 35°C en el Alto Valle. Por la noche, las temperaturas también se mantendrán elevadas, manteniendo los 32°C.

En simultáneo con el calor, llegarán a la zona fuertes ráfagas de viento que se espera alcancen los 59 km/h. Por la noche se acercarán las tormentas con actividad eléctrica.

Semana con calor, lluvias y viento en el Alto Valle: qué dice el SMN

Para el martes se espera que las temperaturas sigan elevadas, oscilando entre los 22°C y los 32°C. También se intensificará la presencia de precipitaciones en la zona. Por la mañana habrá lluvias aisladas. Por la tarde evolucionarán a tormentas con actividad eléctrica.

Además, habrá fuertes ráfagas de viento que alcanzarán los 50 km/h y se extenderán hasta el fin de semana.

Las lluvias persistirán el miércoles, al igual que las temperaturas por encima de los 32°C. Para el viernes habrá un descenso de temperaturas. Y durante el fin de semana la máxima alcanzará solo los 29°C.