Tormenta, viento y calor, el panorama climático para este lunes en el Alto Valle: a qué hora llega la lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional indica una semana colmada de viento y calor. Conocé acá el detalle.

Por Redacción

Calor en el Alto Valle. Foto: Mati Subat

La semana en el Alto Valle iniciará con inestabilidad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Para este lunes se espera que continúen las temperaturas elevadas y que, además, vuelvan las tormentas a la región. A qué hora llegarán las lluvias.

Según indica el SMN, el lunes las temperaturas oscilarán entre los 22°C y los 35°C en el Alto Valle. Por la noche, las temperaturas también se mantendrán elevadas, manteniendo los 32°C.

En simultáneo con el calor, llegarán a la zona fuertes ráfagas de viento que se espera alcancen los 59 km/h. Por la noche se acercarán las tormentas con actividad eléctrica.

Semana con calor, lluvias y viento en el Alto Valle: qué dice el SMN

Para el martes se espera que las temperaturas sigan elevadas, oscilando entre los 22°C y los 32°C. También se intensificará la presencia de precipitaciones en la zona. Por la mañana habrá lluvias aisladas. Por la tarde evolucionarán a tormentas con actividad eléctrica.

Además, habrá fuertes ráfagas de viento que alcanzarán los 50 km/h y se extenderán hasta el fin de semana.

Las lluvias persistirán el miércoles, al igual que las temperaturas por encima de los 32°C. Para el viernes habrá un descenso de temperaturas. Y durante el fin de semana la máxima alcanzará solo los 29°C.


