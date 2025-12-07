Javier Milei presente en la final del 132° Abierto de Polo: los detalles del evento

El Presidente fue a la final del Abierto Argentino de Polo, acompañado por Karina Milei y Patricia Bullrich. El mandatario ya había asistido a la semifinal del campeonato de polo. El evento contó con el Himno Nacional interpretado por los Granaderos y el sobrevuelo de aviones de la Fuerza Aérea.

El presidente Javier Milei presenció la final del 132° Abierto Argentino de Polo en Palermo este fin de semana, en el partido que enfrentó a La Natividad–La Dolfina con Ellerstina–Indios Chapaleufú. La presencia del mandatario en el Campo Argentino de Polo estuvo marcada por un protocolo de seguridad y, según reportaron, una «ovación» de los presentes.

Milei asistió al evento deportivo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la senadora electa Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri. En la previa del encuentro, el Regimiento de Granaderos a Caballo entonó el Himno Nacional.

Final Abierto de Polo: emoción con los Granaderos y los aviones

El evento tuvo un fuerte componente patriótico. Según informó en sus redes sociales el diputado electo, tras el Himno Nacional interpretado por los Granaderos, el público presente “se emocionó con el sobrevuelo de tres aviones B-45 Mentor de la Fuerza Aérea«.

El presidente había asistido previamente a la semifinal del Abierto el pasado miércoles. En esa ocasión, el mandatario había expresado que iba a «alentar al mejor de todos los tiempos», en referencia al polista Adolfo Cambiaso, figura de La Dolfina.

El vínculo entre el polista y el Presidente es cercano, al punto que Milei lo recibió en su despacho de la Casa Rosada el lunes previo al encuentro deportivo. En la jornada final, el Presidente también tuvo un breve saludo con el exfutbolista Gabriel Batistuta.