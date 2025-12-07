Delicias regionales al paso, estrellas en los foodtrucks del “Yo Como”

Los insumos norpatagónicos volvieron a mostrar todo lo que tienen para dar y cada equipo a cargo de los foodtrucks que se sumaron al “Yo Como» 2025 hizo gala de su talento para que se luzcan en postres, platos y tragos. El calor de ambas jornadas los desafió pero supieron cómo mimar a los visitantes con opciones frescas y calientes, vistosas e incluso accesibles para cualquier bolsillo. El público perduró hasta tarde, cuando la luna y el cielo estrellado generaron el contexto ideal para no querer despedirse.

Una decena de propuestas diversas se reunieron este fin de semana en una nueva edición del evento gastronómico de Diario RÍO NEGRO, renovando la atracción con el público valletano y de otros puntos del país, que sabe que en estas convocatorias, el disfrute para el paladar y el buen gusto están asegurados.

Ya pasado el mediodía, para los que eligieron la chacra y los viñedos como entorno para el almuerzo, estuvieron disponibles opciones como el risotto de morillas, las brusquetas de hongos, las ciabattas con criolla de piñones y hasta truchas a la estaca de “Raíces del Pehuén”, provenientes de Zapala. También lo hicieron las pizzas de masa madre de “Räis”, las rabas y la merluza a la romana (con limón o con ajo y perejil) de “La Patrona”, las empanadas caseras con vino tinto de “Humberto Canale”, la bondiola a la cerveza de “Moscatto a los fuegos”, las hamburguesas de vacío de “Club Sandwich”, las delicias de “A lo cubano” y el punto justo de “Lupulus, cocina sobre ruedas”.

Completó la grilla la potencia de sabores barilochenses de “Animal Charcutería”, que juntó en su menú embutidos de cerdo y cordero, con la fuerza de aliados como el chucrut, la mostaza dijon, los pepinillos agridulces y algo de col morada. No faltaron, eso sí, las ensaladas frescas para acompañar y equilibrar cada alternativa.

Foto: Juan Thomes.

Foto: Juan Thomes.

Foto: Juan Thomes.

Concluida la sobremesa para familias y amigos, acompañados por los postres y la pastelería de autor con y sin tacc de “Fusionarte”, también se eligieron las paletas heladas de “Crembelesa” (Plottier) con variados sabores, entre los que rankearon el clásico chocolate con almendras pero también el mix de vainilla, chantilly, cielo y frutilla, bautizado “Unicornio”, que fue el más pedido por las infancias. “Somos Churros” y “Fabbri Cafetería y Beverages”, por su parte, sumaron el mejor toque desde la dulzura y los aromas.

Frente a la temperatura de la tarde, el público encontró la tregua a la sombra de la frondosa arboleda que regó y cuidó el personal de la bodega anfitriona durante ambos días. Y allí, cómo negarse, muchos se dieron permiso para el relax sin horario junto a los tragos, con y sin alcohol, que siguieron saliendo de cada mostrador mientras caía el sol.

El Patagonian Dry Gin de “Gina” dijo presente, combinando en cada vaso una medida del tradicional aperitivo con variantes como el pomelo, el almíbar de malbec y también de limón y jengibre. Con la opción de llevarse la copa a casa, a partir del valor ya incluido en el precio final, “Gina” y “Yunta” coincidieron en la estrategia para que cada cliente guarde un recuerdo de una tarde vivida en el corazón del ámbito rural. Producido entre Neuquén y Aluminé, este último fue reconocido y premiado al igual que los productos de sus colegas, a los que también se sumaron desde “Athos gin”, de Bariloche.

Y si de creatividad se trata, en la misma sintonía también se pudo disfrutar de la carta de “Modo Truck”, de Hernán Di Giácomo, que se animó a probar con el público un cóctel por primera vez, creado para el Festival, bautizado “Dalis Julep” y que ya tuvo muy buena recepción, invitando a seguir sumando seguidores. Hicieron lo propio a su vez, desde “Bruxe” y “Politburó” con su especialidad, la cerveza.

Foto: Juan Thomes.

Así, cada uno desde lo suyo, sumó al empuje que eventos al aire libre como estos requiere, apostando siempre con la mejor calidad, calidez en la atención y el toque de docencia para aquellos que incursionaron por primera vez en otras combinaciones y sabores.

En el cierre de la segunda jornada de esta propuesta, el logro y los resultados de lo organizado por este medio fue gracias al auspicio de los Gobiernos de Neuquén y Río Negro, el Banco ICBC, la Municipalidad de Neuquén capital, Pan American Energy, HDI Hormigonera, Catedral Alta Patagonia, Instalaciones Comerciales, Productos Callieri, Grym, Casablanca Centenario Restó, Instituto de Juegos de Azar del Neuquén, Bulonera Patagónica, la Municipalidad de Cutral Co, Federada Salud, Pollolín, Nippon Car Concesionario Oficial Toyota, Roca Refrescos Rocagua, ASPA, Sahiora Concesionario Oficial Chevrolet, Nacht Salud, Sancor Seguros, Five y Natalini Agro.

Para el broche de la grilla del domingo se preparaba el grupo de Rock de la Fundación Cultural Patagonia que ya entrada la noche subiría al escenario con su tributo a los mejores exponentes del género.

Foto: Juan Thomes.