Un corte de pelo por una sonrisa: evento solidario para festejar el día del niño en Roca

Se trata de una campaña solidaría impulsada por peluqueros roquenses con el objetivo de recolectar dinero para el festejo del día del niño en un barrio de Roca. Dos peluquerías de la ciudad, activamente comprometidas con este tiempo de actividades, realizarán una jornada de cortes de pelo a un precio accesible y lo recaudado será destinado a la compra de golosinas y juguetes.

El evento solidario estará a cargo de Peluquería Ángeles, ubicada en calle Villegas 541 y Tribal, ubicada en San Juan 3338. El próximo domingo 29, durante una jornada de 8 horas, realizarán cortes de pelo a $100 y todo lo que se logre recaudar será destinado a la comprar de materiales para festejar el día del niño y la niña en el Merendero Arco Iris, de Barrio Nuevo.

“La realidad que viven nuestros vecinos es realmente muy dura, y junto a peluqueros que realizar actividades solidarias en el lugar surgió la iniciativa de una actividad para recaudar fondos y poder regalares una sonrisa en su día”, comentó Claudia Reyes, voluntaria del Merendero Arcos Iris de Barrio Nuevo.

“Nuestra intención es poder brindarles una tarde de distracción con payasos, globos, juguetes y golosinas para que ellos tenga la posibilidad de festejar ese día al igual que cualquier otro niño”, manifestó Reyes.

Respecto a la situación que vive el barrio, relató que la crisis económica se ve reflejada todos los días. “Al merendero asisten más de 170 niños, todos los días en búsqueda de un vaso de leche y esa misma realidad la viven todos los comedores y merenderos de la ciudad”, afirmó.

“Si bien los grupos solidarios y las organizaciones acompañan aportando su granito de arena, lo ideal sería que todas esas familias puedan tener su trabajo y la posibilidad de disfrutar todos los días de la comida y la merienda en sus casas”, amplió.

“Conocemos de cerca las situaciones criticas que viven nuestros vecinos, algunos se acercan a buscar su botella de leche para la merienda y en muchos casos representa también la cena, porque no tienen nada más para comer”, comentó.

“Son tantas las necesidades de estas familias que a veces no tenemos como darles respuestas y eso nos angustia mucho. Tal fue el caso de un joven que se acercó al merendero, donde también funciona una pequeño ropero, en búsqueda de una par de zapatillas porque su hermana no tenía calzado para ir a la escuela. Eso nos partió el alma, porque no teníamos para darle en ese momento”, relató otra de las voluntarias del merendero.

Los peluqueros que impulsan la campaña solidaria asisten el barrio cada 15 días a realizarles corte a los vecinos. “Las familias los esperan ansiosos y el día que vienen se arman largas filas”, añadió.

“Esperamos que la gente se sume a la propuesta solidaria y nos ayudan a regalar muchas sonrisas a los niños y niñas de Barrio Nuevo”, finalizó Reyes.

Los interesados en colaborar pueden acercarse a Tortolitas 4056, en Barrio Nuevo o comunicarse al 0298- 154402043.