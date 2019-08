Rosario Bléfari: una artista libre, suelta por Neuquén

El viernes filmó un video de “Sector apagado”, su último disco. Ayer presentó el álbum en el bar de Elordi 39 y hoy será parte del conversatorio “Arterias, diálogos emergentes”. Todo eso hizo y hará Rosario Bléfari en esta ciudad. En el medio, se tomó unos minutos para hablar con “Río Negro” sobre su llegada a Neuquén, pero también sobre el quehacer del artista independiente y de los planes que tiene entre manos.

P-¿Cómo será la actividad de esta tarde?

R-Vamos a charlar un poco con Margarita que es la otra artista y yo creo que va a ser más como un diálogo en el que cada una va a contar un poco de su trayectoria y de ahí las analogías y las diferencias que puede haber en las experiencias de cada una, en la relación con lo que hacemos, con el contexto y también ver esos puntos de contactos. Parece que estamos lejos pero nos parecemos todos un poco en el lidiar con las cosas cotidianas y las cuestiones artísticas.

P-¿Qué es lo mejor de hacer arte de forma independiente?

R-Lo más importante es que no dependo mucho de los tiempos de los demás que deciden o que tienen a su cargo la administración de algo. Eso me permite ir a mi ritmo que es lo que siempre más me interesó.

P-¿Y las contras?

R-Lo que no está tan bueno es que los artistas independientes necesitan que haya un contexto favorable para que las personas puedan asistir a los espectáculos, conciertos, comprar libros o discos, dependemos de la circulación del dinero como cualquiera. Entonces esa es la parte donde es importante que es que quienes sean independientes tengan siempre un soporte como para no estar a la intemperie de la oferta y la demanda, porque lo cultural no puede depender sólo de eso.

P-¿Cuál es la clave para crecer en el mundo del arte independiente?

R-Una forma es tratar de mantenerse concentrado en la obra, y la dedicación es lo único que te puede mantener en eje.

P-Sos cantante, actriz y escritora, ¿en qué momento priorizás cada disciplina?

R-Un poco la prioridad se va dando sola de acuerdo a lo que en ese momento está instalándose. Si estoy grabando un disco, en ese momento es lo más importante que está sucediendo. Si estoy en una película lo demás queda un poquito más relegado. Las actividades se van haciendo lugar una con la otra, pero a nivel más interno para mi no hay prioridades.

P-¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas?

R-La gran diferencia entre todas es el oficio. Hay un núcleo en el que para mi las artes son todas lo mismo, pero la gran diferencia es el oficio, la parte que tiene que ver exactamente con ese arte. Pero esa posición desde la que mirás las cosas es la misma para todas las artes.

P-¿Qué planes tenés entre manos?

R-Hasta fin de años seguimos tocando este disco nuevo “Sector apagado”, también estoy ensayando una obra de teatro que se va a estrenar en octubre en el teatro Sarmiento y está por salir un libro que se llama “Diario del dinero”.

P-¿De qué se trata “El diario del dinero”?

R-Sale por la editorial Mansalva y es un diario que yo mantuve más o menos entre el 2009 y el 2019 llevando un registro de todos los gastos que hacía y las cosas que también ganaba, pero mezclado también con la vida. Después se fue ampliando, empece a abarcar más y fuimos para el pasado y llega desde el año 82 hasta el 2019. No de una forma exhaustiva todos los días completo sino con saltos en el tiempo donde la proporción entre el registro del dinero y el resto de la vida va oscilando, por momentos parece sólo el registro del dinero y por momentos el dinero es una cosa que parece que está en un último plano.

Este próximo libro, como el resto de los proyectos que Bléfari tiene entre manos, se podrán conocer más en profundidad esta tarde. La cita está hecha, la entrada es libre y gratuita.

El conversatorio: lo que tenés que saber

El segundo encuentro del conversatorio “Arterias, diálogos emergentes” contará con la participación de las artistas Rosario Bléfari y Margarita Luna.

Se llevará a cabo este domingo a las 18:30 en la sala Alicia Fernández Rego (Vuelta de Obligado 50), con entrada libre y gratuita.