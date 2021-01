Rosquitas bañadas en chocolate bien caseras

Ingredientes (para 40 galletitas)

- 1 huevo

- 1/4 taza de azúcar impalpable/glass

- 2 tapitas de esencia de vainilla

- 1/4 taza de aceite

- 1 taza y 1/4 de harina 0000

- 1 pizca (apenas) de polvo de hornear

- pizca de sal

- 1 cda de cacao amargo o 4 de Nsquik por si querés hacer de chocolate

- chocolate cobertura blanco y negro

Preparación

Integrar hasta formar una masa blanda, dividir en dos partes y a una de ellas agregarle el cacao. Espolvorear la mesada con bastante harina e integrar bien la masa, volver a espolvorear y estirarla de 1 cm. Cortar (use una tapa y para el centro la de esencia de vainilla). Pasar a una placa enmantecada y enharinada con cuidado así no se deforman.

Llevar al horno precalentado a 170° por aproximadamente 8 minutos. NO se tienen que dorar. Una vez frías derretir el chocolate a baño maría y bañarlas. Pueden ponerlas encima de un film, silicona o rejilla hasta que se sequen.