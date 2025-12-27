Mapa interactivo | Agro en el desierto argentino: qué se produce en la región más grande y árida del país
Sus condiciones climáticas y la disponibilidad de agua para riego dotan a este lugar de gran potencial y versatilidad. Su diversidad productiva quedó plasmada en el mapa de Río Negro Rural y en completas galerías de fotos.
En una inmensa proporción de la Patagonia, la región argentina más grande, el clima es árido, con precipitaciones que no suelen superar los 300 milímetros anuales. Es por ello que el establecimiento de comunidades y el desarrollo de actividades productivas tienden a concentrarse cerca de los cauces de agua que por el deshielo en la Cordillera de los Andes.
En nuestro mapa interactivo se observa con claridad que los valles de los ríos de origen nival (Limay, Neuquén y Negro) son las zonas de la Norpatagonia más densamente ocupadas por establecimientos agroalimentarios. No es casual: el riego es un aliado fundamental para aprovechar las excelsas condiciones climáticas del lugar (alta heliofanía, baja humedad relativa, gran amplitud térmica, etc).
Las notas y videos realizados en cada visita de Río Negro Rural a los productores de Río Negro, Neuquén y otras provincias se encuentran condensadas en el mapa productivo de la Patagonia, recientemente estrenado. El mismo cuenta con filtros, marcadores y ventanas emergentes para hacer la experiencia más sencilla y agradable. Hacé click en el MAPA PRODUCTIVO DE LA PATAGONIA para conocerlo.
En el Valle Inferior, la ganadería deja lugar a la diversificación
Los bovinos para producción cárnica marcan el pulso de esta región. Sin embargo, la presencia de los mayores establecimientos productores de leche de la Patagonia, de los principales productores de papas de Argentina y la consolidación del clúster de frutos secos son ejemplos que muestran con elocuencia la versatilidad de la zona más oriental de la provincia.
Fruticultura: la actividad insignia del Alto Valle que alberga grandes historias
En la voz de algunos de sus protagonistas, hemos difundido inspiradores casos de éxito y resiliencia de una de las economías regionales más importantes de Argentina. La actividad inició el 2025 con rendimientos récord, y lo cerró con los efectos de una polinización deficiente y de inclemencias climáticas.
Agricultura y ganadería, un solo corazón en el Valle Medio
Esa región se consolida como uno de los nodos pecuarios más importantes de la Patagonia, donde los altísimos rindes agrícolas dotan de eficiencia a la recría y engorde de bovinos. Los productores recordarán este año por mucho tiempo: fue para el mercado de hacienda y carne un punto de inflexión, marcando el inicio de un ciclo favorable que habría llegado para quedarse.
La industria del Alto Valle se apoya en los frutos de sus chacras
Los productores de frutas necesitan y desarrollaron una red de proveedores y clientes que redundan en agregación de valor en Río Negro y en la generación de cientos de puestos de trabajo. Lo mismo sucede gracias a la integración vertical de empresas vitivinícolas: las uvas cosechadas son sometidas a cuidadosos procesos industriales para la obtención de vinos de los más altos estándares.
Neuquén, más allá de Vaca Muerta: la riqueza que brota sobre la tierra
Mediante el aprovechamiento del agua de los ríos Neuquén y Limay, principalmente, la actividad agroalimentaria en esta provincia sigue avanzando. La cobertura de Río Negro Rural es una pequeña muestra de su diversidad productiva: frutas finas, de carozo y de pepita, frutos secos, olivicultura, ganadería y agricultura son algunos de los sectores provinciales abordados este año.
De remolacha forrajera a hongos: la diversificada economía rionegrina
La producción de forrajes y la ganadería (bovina y porcina) se consolidan en el Alto Valle, haciéndose lugar entre las tradicionales chacras frutícolas de la región. La versatilidad productiva del Valle Medio también es patente: además de la ganadería, la fruticultura de punta y la horticultura también pisan fuerte allí. Asimismo, en 2025 contamos la historia de uno de los viveros más importantes de Argentina.
