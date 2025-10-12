Agropack Patagonia: del papel sulfito a las enfardadoras y tractores, 32 años a pura reconversión

El empresario Claudio García es nativo de Lamarque, pero vive en Luis Beltrán desde hace 37 años. En sus primeros años en el mercado laboral fue empleado en un galpón de empaque y esa experiencia le dio la base para probar suerte con un negocio propio. Nació así la firma Agropack Patagonia en Luis Beltrán.

“En noviembre cumplo 32 años de negocio. Agropack Patagonia nació como una firma que vendía materiales de empaque para los galpones, yo venía de trabajar en un galpón de empaque y era lo que conocía”, cuenta a Río Negro Rural.

En un principio el negocio anduvo bien porque la actividad frutícola tenía movimiento en la región, pero una cosa lleva a la otra y los clientes comenzaron a preguntar por otros insumos que necesitaban para producir. “Los mismos clientes que eran productores que embalaban en su galponcito, en su ramada o los que venían de los mercados de las ciudades a preparar la fruta en temporada nos empezaron a pedir agroquímicos, fertilizantes y semillas”, explicó García.

La primera reconversión de Agropack Patagonia



Esa nueva demanda comenzó con la primera reconversión del negocio que tuvo que agregar nuevos productos para la venta. “De a poco fuimos pasándolo a agronomía, Agropack Patagonia es una agronomía y concesionario de implementos agrícolas”, comentó el empresario.

El parque de maquinarias que presentó Agropack Patagonia en Choele Choel. (Foto: Miguel Vergara)



“Como teníamos disponible todo lo que era insumos del agro empezamos a vender implementos agrícolas como rastras, cinceles, desmalezadoras y tractoelevadores para lo que es fruticultura, pero hoy en día el rubro más fuerte es todo lo relacionado con la producción de forraje”, dijo el titular de Agropack Patagonia.

Ese gran cambio en el negocio se gestó a lo largo de los años y gracias a la capacidad de adaptación a la demanda que fue mutando a lo largo de estas tres décadas. Dice García: “la zona se ha transformado y tuvimos que adaptarnos. En 2016 incorporamos al concesionario los tractores Pauny, hace 7 años trajimos la línea Yomel para hacer forraje, esa ya la tenía desde la época de la fruta porque le comprábamos los tractoelevadores, las rastras, desmalezadoras”.

Detalla el empresario que “ellos tienen una línea muy fuerte de forraje de henificación en todo lo que es segadoras, arrolladoras, enfardadoras. Hoy estamos haciendo el lanzamiento de una enfardadora, que es de las primeras que llegaron a la Argentina”.

La enfardadora que estaba en exhibición será parte de una jornada a campo “que haremos junto con el INTA a fin de octubre para el lanzamiento de esa máquina”.

La nueva enfardadora Yomel que será presentada a campo a fines de Octubre en Choele Choel.



En Agropack Patagonia también comercializan toda la línea Ombú, más orientada a la cosecha y la siembra.

Los equipos y sus usos



En la muestra que armó la empresa en la Expo Rural de Choele Choel había, entre muchas otras maquinarias, tolvas y embolsadoras para cosecha de las cuales García dio algunos detalles de funcionamiento: “Cuando van cosechando va llenando la tolva y de ahí después la descargan a los camiones. Esta es una embolsadora de las que van tirando el grano y haciendo el silobolsa. Aquella de atrás es una extractora, para cuando querés sacar el grano del silobolsa y lo cargás de nuevo a un camión o en algún otro transporte ”.

La gente de Agropack Patagonia, con un cliente de visita en la muestra.



Continúa el empresario: “Acá tenemos una tolva de fertilizante y semillas, son dos compartimentos en los cuales en uno va la semilla y en otro el fertilizante, es para utilizar cuando sembrás en grandes cantidades, para no andar con las bolsas echando arriba, entonces se carga la sembradora con un chimanguito hidráulico”.

En la marca Pauny, muy conocida como proveedora de maquinaria para el agro, Agropack Patagonia comercializa todas las líneas de tractores para el campo. En la muestra había una pala forrajera que son las que se usan en los feedlots, “no es una pala vial, pero también tenemos palas viales y hay otra línea de productos que comercializa Pauny que viene de China, porque ahora se viene la la invasión china de maquinaria que va a ser una carnicería, pero bueno, tendremos que estar dentro de ella”, sostuvo García.

La marca a la que se refiere el empresario es Conax, “una línea independiente, no es segunda marca de la anterior que mencionábamos”.

Consultado respecto de cuándo comenzó la demanda de maquinaria para pastura y forraje en la región García comentó que “eso ya lleva 10 años o más”. Recordó que “cuando vendía semillas empecé con hortalizas, porque esta zona era tomatera por excelencia, acá hubo seis fábricas procesadoras”.

“Lamarque es la capital del tomate porque tenía tres fábricas Canale, Belisle y Bestani; en Choele Choel estaba La Campagnola; en Darwin estaba Ripoll, que fue Parmalat y ahora es molinos Bruning y en Beltrán funcionaba Copico. Hoy no hay ninguna trabajando”, ejemplificó sobre el cambio de matriz productiva en la región.

“Hoy la demanda más firme es forraje, esta zona se ha ido transformando y hay que acompañar esa transformación, uno va mutando porque si hubiera seguido vendiendo material de empaque hubiera cerrado hace 25 años”, cerró el empresario.