Caudales salientes programados por las represas de Río Negro y Neuquén hasta el miércoles 10 de septiembre
La información de caudales programados estará disponible cada semana en este espacio de Río Negro Rural.
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) emitió un nuevo cronograma de caudales salientes programados en sus máximos y mínimos hasta el próximo miércoles 10 de septiembre. Una información que sirve para planificar actividades en la ribera de los ríos o para conocer cuánto caudal habrá disponible para las áreas bajo riego.
A continuación te dejamos el detalle de la información:
Comentarios