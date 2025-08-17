Mapa | Dónde queda la bodega donde nace el Merlot que vale 1.000 dólares la botella y tiene lista de espera

El potencial vitivinícola de Río Negro siempre ha sido reconocido, tanto por grandes jugadores de la industria como por pequeños emprendedores que ven en sus tierras condiciones inmejorables para desarrollar la actividad. Entre ellos se destaca Ribera del Cuarzo, un proyecto que ha crecido con nuevas plantaciones y la revalorización de antiguos viñedos para ofrecer vinos de calidad excepcional.

El proyecto comenzó hace más de veinte años con cinco hectáreas de Malbec denominadas Araucana. Desde entonces, la bodega amplió su terreno hasta 360 hectáreas y sumó nuevas plantaciones, entre ellas Merlot y Petit Verdot, apostando a vinos naturales que respetan al máximo la fruta y el terruño.

Ribera del Cuarzo se encuentra en Valle Azul, provincia de Río Negro, dentro del Valle del río Negro, Patagonia argentina. El viñedo está rodeado de planicies y a orillas del río, a pocos kilómetros de Villa Regina, y es accesible por la ruta provincial que conecta las principales ciudades de la región, como Roca y Cipolletti.

Coleccionistas internacionales apuestan por un vino patagónico que se venderá oficialmente dentro de siete años

«Mi llegada al Valle como productor fue hace nueve años. Probamos un vino que se hacía en este lugar, en este viñedo, una cosecha 2006 en el año 2008, el vino era un Malbec puro de Valle Azul, todavía me acuerdo la sensación», recordó Felipe Menéndez, titular de la bodega.

El viñedo llama la atención de coleccionistas internacionales: un billonario chino adquirió 300 botellas magnum de un vino Merlot elaborado con cuatro añadas distintas, que llevará el nombre de Ribera del Cuarzo Histórico. Además, ya hay clientes que reservaron partidas que recién llegarán al mercado en 2030.

El secreto, según Menéndez, está en el suelo: «Es donde comienza y termina todo. La sectorización de los viñedos nos permite trabajar de manera precisa y optimizar la calidad de la uva». Los suelos arenosos y la presencia de monte nativo alrededor contribuyen a un producto con carácter único y excepcional.

Ubicado entre dos planicies y a orillas del río Negro, Ribera del Cuarzo se convirtió en un referente de la vitivinicultura patagónica..