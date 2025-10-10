Chile restituyó el estatus sanitario a la ganadería de la Patagonia

Chile restituyó el estatus sanitario a la Patagonia y a partir de ahora la considera nuevamente como libre de aftosa sin vacunación.

La restitución de la condición sanitaria para el territorio al sur del río Colorado abre nuevamente la puerta para que productos cárnicos de la Patagonia y de reproductores bovinos en pie puedan ingresar nuevamente a territorio chileno.

Chile dejó de reconocer a la región patagónica como libre de aftosa sin vacunación en agosto pasado luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) habilitara el ingreso de cortes de carne con hueso plano a la Patagonia provenientes desde el norte del río Colorado, cuando se puso en vigencia la Resolución 460/25.

En septiembre pasado el gobierno chileno envió una auditoría a la Argentina para ver en qué condiciones se realizaban los controles en la barrera y cómo entraba la carne que provenía del norte de la barrera.

Esa misión regresó a Chile unos días antes del comienzo de la Exposición Rural realizada en General Conesa, ámbito en el cual el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) Carlos Castagnani dijo a Río Negro Rural que «en 20 días nos informarán cuál es la decisión que toman sobre esta medida, estimamos que va a resultar favorable».

Qué dice el comunicado del SAG sobre la restitución del estatus sanitario para la Patagonia



Luego de esa misión en territorio argentino, el gobierno chileno indicó hoy que “es grato comunicar que la División de Protección Pecuaria de este Servicio ha determinado restituir el reconocimiento sanitario de la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación de Argentina (Patagonia Sur y Patagonia Norte B) y levantar la medida de suspensión de las importaciones a Chile de las mercancías afectadas», dijo la comunicación del SAG firmada por Carlos Orellana Vaquero, del servicio sanitario del vecino país.

Esta decisión de las autoridades sanitarias chilenas devuelve la previsibilidad comercial para la ganadería patagónica y abre ese mercado para las exportaciones de carne ovina y de animales bovinos en pie desde el territorio ubicado al sur del río Colorado, entre otros productos.