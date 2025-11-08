Clave para el campo: proyecciones meteorológicas para el este de Río Negro en las próximas semanas

*Lic. Germán Heinzenknecht – Gentileza Sociedad Rural de General Conesa.

Las precipitaciones del mes de octubre fueron realmente pobres sobre el este de Río Negro, quedando solo la zona de influencia de Río Colorado con una oferta que se acercó a los valores normales. El corte de la circulación del oeste fue intenso y solo dejó llegar el aire con mayor carga de humedad hasta las vecindades del límite con La Pampa.

Se vieron jornadas de inestabilidad, con circulación de aire húmedo, incluso con neblinas, pero sin nubosidad desarrollada. Con poca constancia en el flujo de aire húmedo, las ondas subían rápido a la región pampeana, prácticamente salteando el este rionegrino. Sólo entre el 20 y el 23 del mes se observó un período más activo, el cual concentró las lluvias en el norte de la franja este de la provincia.

La circulación de aire ha sido el principal condicionante para que no se alcancen las lluvias normales del octubre. Los vientos del noroeste son todo lo contrario a lo requerido para activar precipitaciones. No es que se esperaba una recarga significativa, pero al menos eran necesarios los veinte milímetros que suelen validar la estadística de la zona.

Persiste la sequía en el este de Río Negro: la esperanza está en noviembre

Las temperaturas del mes pasado se resumieron en promedios que superaron holgadamente los valores normales. Si bien se dieron entradas de aire frío las mismas fueron esporádicas. Hubo mucha circulación desde el noroeste, con vientos secos y cálidos, incidiendo fuertemente sobre el escenario pluvial. Las temperaturas mínimas también cerraron el pasado mes con valores superiores a los normales.

Las reservas de humedad no logran recomponerse en la medida de lo necesario. La situación es mejor sobre el norte, pero en general, el escenario actual es más seco que el que se presentaba el año pasado para estas fechas. Es una complejidad que al menos requiere volver a los veinticinco o treinta milímetros normales, de otro modo es inexorable profundizar el estado de sequía.

El corto plazo perfila la entrada de un nuevo frente sobre la zona. El flujo del sudeste está inyectando humedad la cual si se mantiene recirculando hasta el lunes puede alimentar lluvias un poco más generosas y de mayor cobertura, siempre marcándose una tendencia hacia mayores volúmenes en la zona norte del este de la estepa.

El recorrido del mes de noviembre tiene una buena chance de alcanzar una primera mejora a comienzos de la semana próxima. Es difícil esperar que las lluvias superen marcas del orden de los cinco o diez milímetros, pero es un episodio que puede servir como indicador de cambio respecto de lo sucedido en octubre.

Dado que se anticipa que la frecuencia de frentes se mantendrá en 5/7 días, si el frente del lunes deja al menos diez milímetros, será una señal positiva respecto de la escasez que caracterizó los eventos del pasado mes. Lo importante es ingresar en una secuencia que sume con cada evento.

Mirando el primer bimestre del verano, entendemos que será difícil salir de la importante carga térmica que depara la tendencia para esos meses. Puede ser que el flujo de humedad del noreste logre potenciarse ocasionalmente extendiendo la actividad del sudoeste bonaerense hacia el este rionegrino, pero a lo sumo para lograr un nivel normal de precipitaciones.

Por lo pronto no se perfilan tendencias mensuales que muestren comportamientos disruptivos de la precipitación, favoreciendo un mejor abastecimiento de agua para la zona. El comportamiento ajustado de las reservas, por sectores en sequia plena, es un patrón difícil de revertir en el próximo trimestre.

El mes de noviembre puede presentar una mejora dentro de este contexto.