¿Cuánto cuesta plantar una hectárea de cerezas en Río Negro o Neuquén?

En 2025, profesionales de la Estación Experimental Alto Valle del INTA junto a colegas asesores de productores y pertenecientes a empresas integradas, acordaron sistematizar las recomendaciones tecnológicas para las plantaciones de cerezos, teniendo presente el fuerte impulso que la exportación da a esta actividad productiva.

Esta actualización de las pautas tecnológicas para el cultivo de cerezos en el Alto Valle confirma el fuerte potencial de esta fruta para la exportación, pero también revela la alta sensibilidad de la inversión a los precios internacionales. Según los especialistas de INTA, implantar una hectárea de cerezos demanda más de USD 54.000 en los primeros tres años, con un recupero estimado recién a partir del octavo año. El negocio resulta atractivo, para la inversión del sector frutícola, aunque en este caso su resultado en el tiempo depende de sostener la calidad del producto y de una gestión comercial eficiente.

En este sentido, la ingeniera agrónoma Dolores Raffo señaló que “transcurrieron prácticamente 20 años desde la anterior versión del documento ‘Pautas Tecnológicas para cerezo’, por lo que es necesaria la revisión y actualización de las prácticas y manejo productivo de este cultivo en la zona, siempre con el objetivo de obtener la mayor calidad comercial posible”. Respecto de los sistemas de conducción, por cuestiones de magnitud de la inversión y sencillez en el manejo de la planta se ha optado por los sistemas de: Eje Central y el Doble Eje, detalló la investigadora.

Cultivo de cerezas en el Alto Valle del río Negro.



En tanto, la ingeniera agrónoma Mariela Curetti afirma que “el cultivo requiere de un plan de fertilización intenso, a través del sistema de fertirriego y numerosas aplicaciones foliares, para que la plantación mantenga el nivel de producción a lo largo del tiempo”, además de asegurar la calidad de las cerezas en la cosecha y luego de la conservación.

Como resultado de esta actualización, se determinó que la inversión total, a lo largo de tres años, para una plantación de cerezos variedad Santina con portainjerto Santa Lucía, plantada a 3,5 de calle y 2 metros entre plantas, conducida en Eje Central, con riego por goteo, fertirriego y defensa activa de heladas con riego por aspersión alcanza los USD 54.521/ha, considerando un tipo de cambio de 1325 $/USD.

El primer año se lleva la mayor parte de la inversión



La ingeniera agrónoma Patricia Villarreal aclaró sobre el monto de la inversión que “dicho valor se distribuye en los tres primeros años de iniciada la plantación, siendo 60 % en el primer año, 12 % en el segundo y 28 % en el tercero debido a la incorporación de sistema de defensa anti heladas”. El mayor porcentaje del primer año se corresponde con el valor de las plantas, el sistema de riego y la estructura de postes y alambres que sostienen las plantas.

La cereza tiene alta demanda en el exterior, pero también es fuerte el mercado interno.



Para la evaluación de la inversión –continúa Villarreal- se consideró el inicio de producción en el cuarto año, creciendo cada ciclo. A partir del séptimo año se alcanza la plena producción en 12 t/ha, 75 % calidad exportación a 3,32 USD/kg, 18 % calidad comercial a 1,66 USD/kg, y el restante 7 % descartado sin valor. Además, en el estudio se estimó el valor de las labores culturales previas a la cosecha, conducción de la planta – fertilización – sanidad – laboreo del suelo – control de heladas, por 7.000 USD/ha, y un costo de cosecha de 0,53 USD/kg.

Con los parámetros descriptos, el proyecto delineado tiene una Tasa Interna de Retorno (TIR), a 20 años, del 20 % y la inversión se recupera al octavo año. Se trata de una inversión muy sensible a variaciones en los precios del producto, ya que con una disminución de precios superior al 20 %, el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto se torna negativo.

En cambio, un aumento de la inversión y los egresos del 30% redundan en una reducción de aproximadamente un 15% en el VAN del proyecto, mostrando una sensibilidad muy menor a la señalada respecto del precio de la cereza.

Esto pone en claro que todas las labores que mejoren la calidad de la producción, sumadas a una buena gestión comercial, redundan en el aumento de la rentabilidad de la inversión en producción de cerezas.