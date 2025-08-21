«Cherry Time»: la producción de cerezas compartió experiencias en Roca

General Roca fue sede de una interesante jornada productiva sobre el cultivo de las cerezas que se desarrolló en Slava Eventos el miércoles 20 de agosto, denominada «Cherry Time».

El evento tuvo el marco ideal para compartir experiencias de productores y especialistas en el cultivo de cerezas, con distintas exposiciones de referentes de Chile y Argentina.

En el mismo predio se pudo acceder a estands de empresas proveedoras de productos entre los que se puede mencionar a AgroFresh, con su producto Harvista; Podlesch o César Zanellato, presente con dos tractores que se expusieron en el predio.

El estand de AgroFresch en el Cherry Time.



Esta nueva edición del Cherry Time fue una jornada técnica que buscó aportar experiencias para mejorar la calidad, la eficiencia y obtener el mayor rendimiento posible por hectárea.

La actividad cerró con un bloque de análisis económico donde se abordó el costo de producción por cada hectárea de cultivo de cerezas, incluidas las plantas, el riego, un sistema antiheladas y protección de malla antigranizo, entre otros.

Estand de la firma Podlesch, presente en el Cherry Time.



Luego de la apertura del evento por Alejandro Zimmermann, presidente de la CAPCI, la sala de exposiciones abrió con la «Importancia de la regulación ambiental en el ciclo productivo del cultivo de cerezas», a cargo de Andrea Rodríguez, de BioClimaticGrow.

Luego fue el turno de Carlos Abecasis, de HMA4 Biotecnología, quien disertó sobre «Bio-diagnóstico de suelos a través de cromatografías».

La charla sobre «Manejo del etileno y su impacto en la floración«, estuvo a cargo de Claudio Moreno Giménez, especialista de AgroFresh – Chile.

Combate de heladas en montes de cerezos



Dye Phillippe, de Vital Servicios (Argentina) habló sobre combate de heladas, las distintas experiencias en el Valle y los elementos disponibles en el mercado para armar el mejor sistema posible para atenuar este fenómeno climático y sufrir el menor daño posible en el monte frutal.

La charla de Dye Phillippe, Vital Servicios, sobre sistemas antiheladas.



A continuación hubo un panel técnico sobre «Perspectivas y desafíos del manejo agronómico para la producción de cerezas de exportación en Argentina», con un representante de cada provincia donde se producen cerezas. En este panel se trabajó sobre tres ejes: a) Sistemas de conducción: fortalezas, debilidades y adaptabilidad a la realidad productiva de cada zona; b) Potencial productivo: ¿Qué entendemos por calidad y productividad objetivo? y c) Poda y conducción: puntos clave para alcanzar el potencial productivo.

Panel técnico sobre distintas experiencias productivas presentadas en el «Cherry Time».



La jornada de actualización continuó con los siguientes panelistas:

• Homogeneización de floración y estrategias para aumentar calibre, a cargo de Francisco Maldonado (Stoller – Chile).

• Digitalizar toda la gestión en tu finca, teniendo visibilidad en tiempo real, por Juan Luis Mingo y Lucía Sirimarco (AGRAK – Chile/Argentina) y el cierre con «Evaluación de la inversión en un monte de cerezos», por Patricia Villarreal (INTA EEA Alto Valle – Argentina).

Mirá la galería de fotos del «Cherry Time» realizado en Roca





