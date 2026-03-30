¿Cuánto hay que invertir para poner en producción una hectárea de tomate o de lechuga a campo?

Un reciente informe del INTA Alto Valle mostró una estimación de los costos directos para el cultivo de lechuga o tomate redondo a campo durante la última temporada, que arrojó un avance de 33% en el caso del primer cultivo mencionado, tomando en cuenta un rendimiento de 32 toneladas por hectárea, y una variación de +31% para el tomate redondo, con un rendimiento estimado de 70 toneladas por hectárea.

El trabajo fue elaborado por Gabriel Podgornik, y Pablo Nuez (INTA Centenario); Katherina Retamal (INTA Alto Valle); Carlos Melideo y María Laura Malaspina (FCA UNCo).

Para elaborar ambos informes se tomó en cuenta todos los costos que implica plantar una hectárea de lechuga o de tomate redondo, en la temporada primavera-verano 2025 para la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

En ambos casos, los mayores porcentajes de costos se los llevó el trasplante (incluidos los plantines y la mano de obra para plantarlos en el campo) y la cosecha / empaque, que incluye mano de obra, labores e insumos necesarios para acopiar el producto.

Como resultado de la tarea se concluyó que durante el 2025 el costo de plantar una hectárea de tomate redondo y continuar todo el proceso hasta la cosecha tuvo un valor de 28,9 millones de pesos. En el caso de la lechuga, cada productor debió utilizar 14,4 millones de pesos por hectárea.

A continuación, un detalle pormenorizado de los costos de cada producción y la incidencia de cada rubro desde la siembra hasta que está listo para salir al mercado.

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