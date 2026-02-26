Precios de productor a consumidor: cuánto puede ayudar al bolsillo comprar verduras y hortalizas directamente en la chacra

En una búsqueda constante de herramientas que permitan estirar un poco más el salario y llegar a fin de mes, las familias echan mano de recursos disponibles para abaratar costos y uno de ellos es la compra directa de alimentos a los productores.

En Roca, uno de los establecimientos que tiene en práctica esta modalidad es la hortícola de Los Hermanos Rojas, ubicada en la chacra 205 a la vera de la Ruta 6, esquina con la calle rural Lago Mascardi.

Ubicación de la chacra hortícola en Roca, en el cruce de Ruta 6 con calle Lago Mascardi.



Allí, Quintín Rojas, un productor hortícola llegado de Bolivia a la región, previo paso por el sur del país, produce desde el 2010 verduras de estación a cielo abierto durante el verano y otras tantas bajo cubierta cuando el clima local cierra la ventana estival y da paso a los primeros fríos del otoño y el invierno.

En la chacra de Rojas se pueden conseguir todos los productos de estación, con la salvedad que la venta se realiza por bulto cerrado o por cajones, lo que hace necesario acordar entre varias familias para hacer compras comunitarias.

Los valores de venta suelen ser menores a los que se consiguen en los centros comerciales precisamente porque la compra en volumen permite abaratar costos de la mercadería.

La atención en el lugar es de 6 a 13 horas en el turno mañana y de 17 a 21 por la tarde.

Valores de referencia de productos hortícolas



Para tener algunos valores de referencia, acercamos un listado de precios de los productos que se pueden conseguir en la chacra directamente desde el productor al consumidor.



• En verduras de hoja, la acelga tiene un valor de $6.000 la bolsa de 7 kg., la lechuga morada por bolsa 7 kg. $9.000; lechuga repollada $12.000 la jaulita de 10 kg. y lechuga rulito $ 9.000 la bolsa de 7 kg.

• El kilo de ajíes vale $5.000, el fardo de ajo puerro $2.500 y la albahaca $15.000 por 30 unidades.

• La oferta de la chacra al público incluye el atado de apio de 5/6 kg. por $7.000; berenjena $13.000 el cajón de 10 kg.; brócoli $12.000 por docena; cebolla $8.000 la bolsa; cebolla verdeo $ 3.000 el atado y ciboulete por 26 unidades $10.000.

• Los morrones verdes se pueden conseguir por $15.000 y los rojos por $25.000, por cajón.

• La papa negra se consigue en $12.000 por bolsa de 18 kg., al igual que el cajón de pepinos; mientras que el perejil ronda los $6.000 el atado.

• El repollo tiene un valor de $7.000 el blanco y $8.000 el morado, por cajón.

• La rúcula por 30 unidades vale $15.000.

• Otro infaltable de la mesa de los argentinos es el tomate. El cherry vale $8.000 la cajita y el cajón de perita pintón $12.000 (no apto para salsa).

• La zanahoria se puede conseguir por $13.000 los 10 kilos o la otra opción es de $18.000 por 19/20 kg.

• Por último, hay una gran variedad de zapallos que arrancan en los $10.000 el cajón de zapallito verde y el mismo valor para la bolsa de zuchini; y $15.000 el cajón de las variedades cabuto o calabaza.