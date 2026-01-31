Dólares por HP: ¿cómo se posiciona la industria coreana en la oferta de tractores para el agro?

La oferta de tractores para el agro se diversifica en la región y suma opciones para elegir.

Con más de cinco décadas de trayectoria en el mercado de maquinaria, Importrade Sociedad Anónima consolida su presencia en la Patagonia como proveedor estratégico tanto para el sector agropecuario como para la industria del oil & gas.

La empresa, hoy concesionaria oficial de Volvo y SDLG para Neuquén y Río Negro, y representante de la marca coreana Kioti en tractores agrícolas, apuesta a un modelo de negocio donde la tecnología, la capacitación y la postventa son tan importantes como la venta del equipo.

“La empresa nace a partir de una firma madre que fue concesionaria durante 50 años. Esa trayectoria es la que hoy nos permite trabajar con seriedad y pensar en el largo plazo”, explica José Nicolás Gangoni, gerente general de Importrade.

La casa matriz se encuentra en la provincia de Buenos Aires, con sucursales en Lobos y La Plata, mientras que en la Patagonia la empresa opera desde Tratayén, en un punto estratégico muy cercano a Añelo y al corazón de Vaca Muerta. “Estamos en el foco. Elegimos estar donde está la demanda y donde el cliente necesita respuestas rápidas”, señala Gangoni a Río Negro Rural.

Dos mercados, una misma lógica: eficiencia y respaldo



Importrade atiende dos segmentos bien diferenciados. Por un lado, el agro, con equipos de menor porte y mayor volumen de ventas; por otro, la construcción pesada y el oil & gas, con máquinas de gran tamaño y alto nivel de exigencia operativa. “Nosotros trabajamos desde una pala cargadora chica hasta camiones articulados de 60 toneladas, excavadoras de 5 a 75 toneladas. La gama de productos es enorme y cada equipo tiene una lógica de postventa distinta”, detalla Gangoni.

En el agro, el crecimiento de la producción forrajera en la región impulsó un cambio fuerte en la demanda. “Las potencias han ido creciendo. Antes un tractor grande era de 80 HP; hoy un tractor mediano grande arranca en 140 HP”, afirma.

En ese sentido, la oferta de Kioti -una de las marcas que representan- cubre un amplio rango: “Tenemos tractores desde 26 HP hasta 140 HP, todos doble tracción. Hoy pensar en un tractor de tracción simple es prácticamente impensado”, explicó el gerente de Importrade.

El aumento de la superficie destinada a la producción de pasturas para alimento del ganado en Río Negro y Neuquén incrementó la demanda de maquinaria de gran porte, apta para cubrir grandes superficies productivas, al tiempo que se necesita cada vez mayor potencia para trabajar, por ejemplo, los megafardos para exportación.

Tecnología aplicada al trabajo diario



Uno de los diferenciales que destaca el gerente de Importrade es la incorporación de tecnologías que facilitan el trabajo del operador y reducen costos de mantenimiento.

La industria coreana también ofrece varios modelos de tractores para la agricultura en la región.



“Cuando hablamos de tecnología no hablamos solo de motores o inyección. Hablamos de transmisiones, hidráulica y sistemas que ayudan al operador”, subraya Gangoni.

La empresa introdujo en el país tractores con transmisión hidrostática en modelos de hasta 50 HP. “Son tractores sin embrague, con avance y retroceso mediante pedal. En tareas como horticultura, fruticultura o invernaderos, donde hay maniobras permanentes, esto mejora el rendimiento, baja el consumo y reduce la posibilidad de roturas en la maquinaria”.

Además, los equipos incorporan automatismos que protegen la mecánica. “Cuando el tractor dobla en cabecera, se desconecta automáticamente la doble tracción para evitar el arrastre. Son detalles que hacen a la durabilidad del equipo”, destaca el directivo de Importrade.

Precios y relación costo-beneficio



En un contexto donde el precio es una variable clave, Importrade destaca su posicionamiento competitivo en la materia con productos de primera marca, segunda marca e incluso provenientes de destinos no tan tradicionales.

La firma radicada en Tratayén está muy cerca de Vaca Muerta, una industria que también abastecen con maquinaria.



“Corea hoy está al nivel productivo de Japón, Estados Unidos o Europa, pero eso no se refleja totalmente en el precio”, afirma Gangoni. Como referencia concreta, un tractor de 42 HP con una configuración completa “está en el orden de los 20.000 dólares”.

A nivel comparativo, Gangoni explica que “un tractor premium en Argentina cuesta entre 800 y 900 dólares por HP, uno chino ronda los 250 dólares por HP, y nuestros equipos están en el orden de los 400 a 450 dólares por HP, con calidad premium”.

“Eso marca una disrupción en la relación precio–calidad: calidad de primera línea con un valor muy inferior al de las marcas tradicionales”, resume.

Postventa, capacitación y servicio a campo



El eje central del modelo de Importrade es la postventa. “No vendemos solo un equipo, también formamos al operador, hacemos seguimiento y damos servicio a campo. La mayoría de los mantenimientos se hacen directamente en el lugar de trabajo, lo que baja muchísimo los costos”, explica el gerente general.

La firma estuvo presente con un stand en la 83° Expo Rural de Neuquén en Junín de los Andes.



La empresa capacita a operadores y técnicos mediante convenios con fabricantes y con la Universidad de Morón, que certifica los cursos. “Cuando vendemos un equipo, el operador recibe un diploma, eso garantiza que el tractor esté bien usado y bien mantenido”.

En el caso del oil & gas, donde muchos equipos trabajan 24 horas al día, la postventa se vuelve aún más crítica. “Detectamos una necesidad clara de máquinas confiables, asistencia técnica y formación, ahí encontramos una brecha que venimos a cubrir”.

Proyección y financiamiento



Importrade acompaña sus ventas con financiamiento propio durante el primer año y líneas bancarias a través de Banco Nación, Patagonia y Galicia, entre otros. “El productor argentino quiere renovar, incorporar tecnología. Falta financiamiento, pero vemos un movimiento creciente y consultas permanentes”, señala Gangoni.

“Después de más de 50 años en el mercado, sabemos que la prioridad es el cliente. Cuidarlo en la venta, en la postventa y en el costo de uso del equipo es la única forma de sostenerse en el tiempo”, finalizó el directivo.

