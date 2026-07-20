El río donde empieza la Patagonia atraviesa una bajante, pero las nevadas en la cordillera traen alivio

Estado actual del Río Colorado, que tiene costas en las provincias de Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, Mendoza y La Pampa.

Las imágenes del río Colorado con un caudal reducido han despertado inquietud en distintos puntos de la región. Sin embargo, desde el Ente Provincial del Río Colorado (EPRC) de La Pampa aclararon a Río Negro Rural que la situación actual se encuentra dentro de los valores habituales para esta época del año y descartaron riesgos para el abastecimiento de agua o el riego.

El presidente del organismo, Jorge Poletti, explicó que la cuenca atraviesa una tendencia de disminución de caudales desde hace más de 15 años, un proceso asociado a factores climáticos que, según indicó, es seguido de cerca por los organismos técnicos.

«El caudal del río Colorado está en baja desde hace más de 15 años y estamos en una temporada de bajos caudales. Si bien es climáticamente cíclico, por lo que dicen los expertos, hace ya más de 15 años que estamos en baja», señaló.

Poletti explicó que esa menor disponibilidad de agua también modifica la dinámica del cauce. «Al tener poca agua, el río va buscando lugares de recorrido que no son los habituales y el piso va subiendo. Entonces, cuando después viene una lluvia importante o un año con mucha nieve, pueden registrarse caudales elevados para la época, que antes eran mucho más normales«, indicó.

El río Colorado llegó a un mínimo hace dos semanas, pero hoy volvió a valores normales

El titular del EPRC precisó que el momento más delicado ocurrió hace unos 15 días, cuando el caudal descendió hasta los 20 metros cúbicos por segundo. No obstante, remarcó que actualmente el río recuperó niveles habituales para el invierno.

«Tuvimos hace unos 15 días niveles muy bajos, de alrededor de 20 metros cúbicos por segundo, pero hoy estamos entre 50 y 80 metros cúbicos por segundo (m³/s). Si bien existe una baja histórica, no es una situación crítica en la actualidad», afirmó. Según informa el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), el caudal en Buta Ranquil se ubicaba este 19 de julio en 59 m³/s, mientras que la erogación desde el dique Casa de Piedra daba lugar a un caudal de 15 m³/s.

«No está en riesgo la provisión para las actividades agrícolas, y mucho menos el consumo humano». Jorge Poletti, presidente del Ente Provincial del Río Colorado.

Agregó que, por las características del río Colorado, estas oscilaciones forman parte de su comportamiento natural. «Habitualmente, en esta época los caudales se ubican entre 50 y 100 metros cúbicos por segundo, tal vez un poco más. Las bajantes como la que tuvimos hace 15 días no son situaciones excepcionales porque el caudal del río es bastante variable«, sostuvo.

En ese contexto, aseguró que la reducción del caudal no compromete el abastecimiento de agua. «No está en riesgo la provisión para las actividades agrícolas, y mucho menos el consumo humano«, remarcó.

Las nevadas ayudan, aunque la cuenca del Colorado recibió menos nieve que otras zonas de Cuyo

Las nevadas registradas desde la semana pasada en la cordillera de Los Andes representan una noticia positiva para la cuenca, aunque su impacto fue menor que en otros sectores de Cuyo.

«En estos días ha nevado mucho en la cordillera, pero los datos referidos a la cuenca del Colorado no son tan optimistas. De todas maneras, esas nevadas van a ayudar y, además, se prevén nuevas precipitaciones en las próximas semanas«, explicó Poletti.

El dirigente recordó que la mayor parte del agua que alimenta al río proviene del deshielo cordillerano. «La mayoría de los caudales habituales se generan por el deshielo de la nieve en la cordillera, además del aporte de los glaciares y, en menor medida, de las lluvias en la alta cuenca», detalló.

Jorge Poletti: «En estos días ha nevado mucho en la cordillera, pero los datos referidos a la cuenca del río Colorado no son tan optimistas».

En ese sentido, destacó que el Coirco, integrado por Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza y la Nación, monitorea permanentemente la evolución de la cuenca. «Siempre es positivo que haya nevadas en la cordillera, sobre todo en la cuenca del Colorado, porque eso tiene una influencia directa sobre el escurrimiento«, señaló.

El último pronóstico difundido por el Coirco también resulta alentador para los próximos días. El organismo anticipó el paso de un sistema frontal que provocará lluvias y nevadas en alta montaña, con el ingreso de aire frío y húmedo que favorecerá nuevas precipitaciones durante el resto de la semana.

Finalmente, Poletti aclaró que la disminución del caudal no está afectando la calidad del agua. «La calidad del agua no ha tenido inconvenientes por esta situación«, concluyó.

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