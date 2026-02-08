«Es como venderles chocolates a los suizos»: un aceite de oliva producido en la Patagonia se exporta a la meca de la olivicultura

En ese paisaje dominado por la industria hidrocarburífera, Servicios Neuquinos (SeNeu) desarrolla un proyecto agropecuario diversificado sobre 1.200 hectáreas, de las cuales unas 650 ya son productivas. Allí conviven forestación, pasturas, ganadería, viñedos y, como actividad estelar, la olivicultura, que alcanza niveles de rendimiento y calidad que permiten exportar aceite de oliva a España, la meca mundial del sector.

Producir en pleno Vaca Muerta implica desafíos logísticos, climáticos y humanos. El viento, la aridez y las heladas son parte del escenario cotidiano. Sin embargo, lejos de ser un obstáculo insalvable, ese entorno terminó convirtiéndose en una ventaja competitiva para ciertos cultivos, en especial el olivo, que encontró en la Norpatagonia condiciones óptimas. A la competencia laboral con el sector petrolero la afrontan contratando personal de otras provincias, con diagramas debido a la lejanía.

“El campo tiene muchas producciones, pero de todas, la que mejor se expresa es el olivo. Es una producción pareja, estable y con una calidad de aceite muy alta”, resumió el ingeniero agrónomo Pablo Roldán, gerente del proyecto productivo de SeNeu, responsable del manejo integral de distintas actividades de la empresa.

Olivicultura en la Patagonia: aceite de oliva en Vaca Muerta

La historia olivícola de SeNeu comenzó en 2009, con apenas 1,2 hectáreas implantadas a modo de prueba. Los resultados fueron tan positivos que, dos años más tarde, la empresa decidió avanzar con un proyecto a escala. Hoy el establecimiento cuenta con 80 hectáreas de olivos, de las cuales 50 están en plena producción, mientras que las 30 restantes corresponden a una plantación joven iniciada entre fines de 2024 y comienzos de 2025.

El esquema varietal está claramente definido: Arbequina y Arbosana representan cerca del 90% del total, en una proporción aproximada de cuatro a uno, mientras que el 10% restante corresponde a Picual. “La Picual es una aceituna grande, rinde muchos kilos, pero como aceitera es menos eficiente: te da 12 a 14% de aceite, contra el 20 a 25% que logramos con Arbequina”, explicó Roldán.

Olivos desde el aire. El meticuloso manejo de olivicultura en la Patagonia se refleja en la perfecta geometría de las plantaciones de olivos, que se hacen lugar en medio de Vaca Muerta. Foto: Florencia Salto.

Los olivares se conducen bajo un sistema súper-intensivo en espaldera, con distancias de cuatro metros entre filas y 1,5 metros entre plantas en Arbequina-Arbosana, lo que permite la cosecha mecanizada con máquinas cabalgantes. En Picual, por el mayor porte del árbol, se utilizan marcos más amplios y la cosecha se realiza con vibrador de tronco y recolección asistida.

Los rendimientos alcanzados están muy por encima de los promedios tradicionales. En la campaña 2024, SeNeu cosechó 835 toneladas de aceituna, un récord histórico para el establecimiento. “El promedio fue de casi 17 toneladas por hectárea, y tuvimos cuadros de 20 a 25 toneladas, algo que incluso técnicos de Cuyo nos dicen que allá no logran de manera sistemática”, destacó Roldán.

Aceite de oliva en la Patagonia. En medio de los olivos (variedades Picual, Arbequina y Arbosana) se erige la almazara de la empresa, donde se elabora el aceite de oliva que se exporta a España. Foto: Florencia Salto.

El manejo nutricional es una de las claves. La empresa realiza análisis foliares todos los años y aplica fertilización mayoritariamente por vía radicular, a través del riego. “La aplicación foliar es un refuerzo. El fuerte se lo tenés que dar por la raíz”, señaló. Esa estrategia permitió, además, atenuar el añerismo típico del cultivo.

El resultado del meticuloso manejo, que incluye podas, está a la vista: plantas vigorosas y plantaciones cuya prolijidad impacta, sobre todo vistas desde el aire.

El aceite de oliva producido en la Patagonia que llega a España

Toda la aceituna producida en SeNeu tiene un único destino: la elaboración de aceite de oliva extravirgen en su propia planta. No se produce aceituna de mesa. El rendimiento aceitero promedio ronda el 20%, con picos del 25% en Arbequina bien madura.

La calidad del aceite es el diferencial que explica el principal hito del proyecto: la exportación a España. “Es como venderles chocolates a los suizos”, graficaron desde la empresa. Tras un primer envío experimental a Chile, la firma logró consolidarse en el mercado español, que hoy absorbe alrededor del 40% de la producción, mientras que el resto se comercializa en el mercado interno, principalmente en Mendoza.

España no solo es el mayor productor mundial de aceite de oliva, sino también uno de los mercados más exigentes. “Los españoles compran nuestro aceite para mezclarlo con el de ellos. Nosotros producimos a contraestación, con polifenoles y estabilidad muy altos. Esa es la clave”, explicó el gerente.

«Los españoles compran nuestro aceite para mezclarlo con el de ellos.» Pablo Roldán, gerente del proyecto productivo de SeNeu.

El respaldo técnico confirma esa percepción. Según el ingeniero agrónomo Juan Kiessling (INTA), el aceite de oliva obtenido en Neuquén presenta niveles de polifenoles cercanos a 194 ppm, muy superiores a los registrados en zonas tradicionales como San Juan, y un alto contenido de ácido oleico, parámetros directamente asociados a calidad, estabilidad y valor nutricional.

SeNeu intentó avanzar en el mercado minorista con marca propia, pero la experiencia fue breve. “Meterse en comercialización requiere otro equipo. Hoy nuestro negocio es producir bien y vender a granel”, admitió Roldán, sin descartar que el esquema pueda revisarse a futuro.

Agro en Vaca Muerta: forestación, pasturas, ganadería y nuevos horizontes

El proyecto de SeNeu nació en 2006 con la forestación de álamos, actividad que luego dio paso a las pasturas en los interfilares y, más tarde, a la ganadería. Hoy el establecimiento cuenta con 130 hectáreas forestadas, un aserradero propio actualmente detenido por los bajos precios de la madera y unas 90 hectáreas de pasturas, mayoritariamente alfalfa.

Uvas para vinificar en la Patagonia. En Vaca Muerta, donde la actividad petrolera manda, una firma avanza de la mano del agro. La producción de vino está entre sus próximas incursiones. Foto: Florencia Salto.

La ganadería se desarrolló bajo un sistema de recría y engorde a corral, que llegó a manejar hasta 1.200 animales por año. La base genética es Aberdeen Angus, con ganancias de peso que supieron oscilar entre 1,6 a 1,7 kilos diarios en novillos. En la actualidad, el foco está puesto en recomponer el rodeo de cría en un campo complementario ubicado en Trapalco (Río Negro) que, al igual que los corrales, ha tenido una merma en el número de cabezas por la sequía.

A esa matriz productiva se sumaron en los últimos años los viñedos, que hoy ocupan 16 hectáreas, con variedades como Malbec, Pinot Noir, Chardonnay y Cabernet Franc. La uva ya tiene destino comercial y el próximo paso es la construcción de una bodega boutique, otro guiño a la versatilidad del suelo y ambiente norpatagónico. Más recientemente, la empresa incorporó pistachos, una apuesta de largo plazo.

En un campo de Neuquén se sigue diversificando. Los pistachos, plantados en 2025, son la apuesta más reciente. Foto: Florencia Salto.

Rodeado de pozos petroleros y alimentado por energía solar durante el día, el campo de SeNeu sintetiza una idea potente: incluso en el epicentro de Vaca Muerta, la Patagonia puede producir alimentos de altísima calidad y competir en los mercados más exigentes del mundo.

