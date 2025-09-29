SUSCRIBITE
Expo de Choele Choel: conocé algunas de las cabañas que hacen grande la ganadería de Río Negro

La Sociedad Rural de Choele Choel realizó el reconocimiento a las cabañas participantes en la Expo realizada en la ciudad y que fueron premiadas por la calidad de los animales presentados en la jura del sábado.

Miguel Vergara

Por Miguel Vergara

En la 45° Expo Rural de Choele Choel se reconoció a los mejores ejemplares bovinos de las razas Angus y Hereford en la jura realizada el día sábado en el predio de la Sociedad Rural que comanda Dante Segatori.

Luego del almuerzo de camaradería y previo a la realización de las ventas de bovinos se realizó la entrega de premios a los representantes de los establecimientos ganaderos.

De la premiación participaron, entre otros, las cabañas: La Txapela, de sucesores de Ángel Jaca; Río Frío, de Ganadera Esquel; La Cantera, de Juan Manuel Sosa; Don Manuel, de Sucesores de Oscar Acuña; Los Murmullos, de Garruchos S.A.; El Encuentro, de Emilio Donnari.

En el marco del almuerzo de camaradería se realizó la premiación a las cabañas participantes.


Además estuvieron presentes: Santa Elena, de Aldo Baltuska; Media Luna, de Establecimiento Media Luna; Don Riquín, de Sergio Mundet; Pelahuenco, de Shirley Finkelstein; Ganadera Esquel SARIF; Don Juan, de Federico Gilardi; Don Pedro, de Mauricio Pulita y Rodeo Pampa, de Ariel y Jorge Giretti.

A continuación todas las fotos de la premiación, y un reconocimiento de la Sociedad Rural de Choele Choel para el gobernador Alberto Weretilneck, para el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino y para el intendente de Choele Choel, Diego Ramello:

Comentarios