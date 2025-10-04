Expo Rural de Choele Choel: un combo de emoción, defensa de la barrera y visitas célebres

El cierre de la Expo Rural de Choele Choel fue una mezcla de sensaciones encontradas que aglutinaron emoción en el discurso inaugural, la presencia de visitas célebres que se pasearon por los distintos sectores de la muestra y una encendida defensa del estatus sanitario desde la política y desde la producción.

La emoción corrió por cuenta del presidente de la Sociedad Rural, Dante Segatori, quien hizo un repaso de su gestión y apenas pudo terminar su discurso cuando agradecía a los integrantes de la entidad que lo acompañaron a lo largo de su mandato, que finaliza en unos pocos meses más, y recordó lo que dejó de compartir con su familia precisamente por estar abocado a la tarea de conducir el destino de la Sociedad Rural.

El otro punto destacado fue la presencia de visitas célebres. Entre ellos se pueden destacar al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y al senador nacional Alfredo De Angeli, recordado por su lucha cuando se quiso implementar la Resolución 125 referida a retenciones móviles para el campo allá por el año 2008.

El discurso de apertura de la Expo Rural que dio Dante Segatori, presidente de la institución ganadera, estuvo pleno de emoción sobre el final.



Un episodio que también quedó en el recuerdo por el voto “no positivo” del por entonces vicepresidente de la Nación Julio Cobos, que terminó por echar por tierra la mentada Resolución.

En la presentación de la muestra también habló el intendente Diego Ramello, quien destacó la provincia que se viene en materia de diversificación productiva.

Diego Ramello, intendente de Choele Choel en la inauguración oficial de la Expo Rural.



Dijo el jefe comunal que además del tema energético y minero “hay un tercer eje que es ser los grandes productores de alimentos de la Patagonia argentina a través de la producción de forrajes, cereales y carne, a partir de ahí entramos los de Valle Medio que tenemos un rol que cumplir, hay un desarrollo previsto en Negro Muerto, estamos en la agenda provincial y formamos parte del desarrollo de la matriz productiva de Río Negro”.

«No queremos la Argentina de la inflación, del descontrol pero tampoco queremos que nos vengan a imponer a las patadas una decisión que tranquilamente se pudo haber hablado». Diego Ramello, intendente de Choele Choel, sobre la flexibilización de la barrera.

A modo personal, aclaró, Ramello se expresó sobre la flexibilización de la barrera sanitaria e indicó que “no pueden tomar desde Buenos Aires una decisión inconsulta que afecta a todos los productores de la Patagonia, no queremos la Argentina de la inflación, del descontrol pero tampoco queremos que nos vengan a imponer a las patadas una decisión que tranquilamente se pudo haber hablado, acá hay gente sensata que hubiera dado una visión razonable para que no se tomara de la manera que se tomó”.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, sostuvo que “desde hace más de veinte años la política argentina se ha dedicado a poner palos en la rueda a lo que es la producción ganadera haciendo que muchos quedaran en el camino, no hace mucho tiempo un ternero valía lo que un tanque de gasoil y eso llevó a una caída de casi 10 millones de cabezas en el stock nacional , más el clima que muchas veces nos jugó mal, eso nos hizo estancar en tres millones de toneladas de carne en producción entre mercado interno y exportación”.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, de visita en la Expo Rural de Choele Choel.



Continuó el directivo: “Pero con todas esas trabas, cuotificaciones, tipo de cambio, aumento en tamaño de lo que es la frontera agrícola que obligaron a la ganadería a trasladarse a otros lugares con menores rendimientos, así y todo los productores ganaderos seguimos produciendo los famosos tres millones de toneladas, eso quiere decir que no estamos mal, somos buenos en serio en lo que hacemos, imagínense que este lugar con tanta ganadería de calidad, con tantas ganas de aumentar la productividad, apostemos a esa Argentina que nos va a dejar trabajar de una manera más eficiente, sabemos lo que tenemos que hacer”.

Por último se dirigió a Dante Segatori al sostener “es verdad que esta labor directiva te saca tiempo con la familia, pero te da un privilegio bárbaro, recorrer la Argentina y conocer a tipos como vos, con mucha garra y empuje”.

El gobernador Alberto Weretilneck presente en la Expo Rural de Choele Choel conversando con cabañeros.



Finalmente, el gobernador Alberto Weretilneck puso en contexto el crecimiento de la actividad ganadera provincial que cuenta con 2.500 productores bovinos, 24 cabañas activas, 80 engordes en marcha, 9.700 ha bajo riego por pivote y 87.000 ha implantadas entre pasturas y maíz, de las cuales 35.000 ya son solo de maíz.

Ese nivel de producción, expresó el gobernador, permitió reducir del 50% al 25% la compra de grano fuera de la provincia. También remarcó el récord histórico de 180.000 cabezas faenadas en 2024 y la importancia de sostener el estatus sanitario patagónico.