Expo Rural de Palermo 2026: llegó «Tim Payne», el primer animal en ingresar a la exposición

«Tim Payne», el primer animal en llegar a la Rural de Palermo 2026, ya está en la pista. Se trata de un carnero de la raza Romney Marsh, proveniente de la cabaña Moreaki, de Cacharí (Buenos Aires), que pesa 110 kilos y dio inicio al ingreso de los ejemplares que participarán de la 138° Exposición Rural de Palermo.

Su llegada tuvo un significado especial, ya que coincidió con el 90° aniversario de la Asociación Argentina de Romney Marsh.

Junto al carnero ingresó también «Tini Tini», una vaca de la raza Limousin de 706 kilos, acompañada por su ternero «De Paul», de 255 kilos. Ambos pertenecen a la cabaña La Cotidiana, de Chenaut, provincia de Buenos Aires.

Más de 2.500 animales y el regreso de las aves

La recepción de los primeros ejemplares estuvo encabezada por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, junto a integrantes de la Mesa de Enlace y autoridades de La Rural.

La edición 2026 se desarrollará bajo el lema «El campo nos une» y tendrá un marco especial, ya que coincide con el 160° aniversario de la Sociedad Rural Argentina.

Pino adelantó que la muestra reunirá más de 2.500 animales de distintas razas y especies y destacó el regreso de las aves, una de las novedades de esta edición.

Además, habrá 42 remates y se proyecta la comercialización de alrededor de 200.000 cabezas de ganado durante el desarrollo de la exposición.

Una muestra federal que moviliza a miles de personas

La organización informó que participarán expositores de 15 provincias y estimó que el evento genera trabajo para unas 10.000 personas, entre productores, cabañeros, transportistas, veterinarios, personal de logística y otros rubros vinculados al sector agropecuario.

Durante la jornada inaugural también se descubrió una placa en homenaje al ingeniero agrónomo Carlos Videla, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la institución.

Con información de Agencia Noticias Argentinas (NA).