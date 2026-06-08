Tim Payne superó la población de Nueva Zelanda en seguidores y es furor antes del Mundial

Tim Payne ya supera los 5 millones de seguidores y en unos días cumplirá el sueño de disputar su primer Mundial. (Foto: AFP)

Nueva Zelanda es una de las selecciones que más curiosidad genera en la previa del Mundial 2026 y gran parte de esa atención tiene un nombre propio: Tim Payne. El futbolista neozelandés protagoniza un fenómeno viral que trascendió las fronteras de su país y lo convirtió en una celebridad de las redes sociales.

Todo comenzó gracias a una iniciativa impulsada por el creador de contenido argentino Valentín Scarsini, conocido en plataformas digitales como El Scarso. Su propuesta consistió en seguir masivamente a uno de los futbolistas menos conocidos de la Copa del Mundo.

La idea tuvo una repercusión inesperada. Payne pasó de contar con apenas 4.715 seguidores a superar el millón en cuestión de horas. Lejos de detenerse, el crecimiento continuó hasta alcanzar una cifra impactante.

En las últimas semanas, el defensor de Nueva Zelanda alcanzó los 5.000.000 de seguidores en redes sociales, un número que supera incluso a la población total de su país.

El futbolista reaccionó al fenómeno con un mensaje grabado en español, idioma que adoptó para comunicarse con buena parte de los usuarios que impulsaron su crecimiento.

¡NI NETFLIX SE ATREVERÍA A ESCRIBIR ALGO ASÍ! 🎬❤️



Hace apenas una semana, Tim Payne era un desconocido para casi todo el planeta. Se fue a dormir en Nueva Zelanda con 4.000 seguidores y despertó convertido en un fenómeno mundial.



Detrás de esa locura estuvo Valentín Scarsini,… pic.twitter.com/2KsyQnCDRQ — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 3, 2026

«Solo quiero decir un gran muchas gracias a todos y quiero hacerles saber que quiero intentar devolverles ese favor, quiero intentar y compartir el amor», expresó Payne en un video que rápidamente volvió a viralizarse.

El fenomeno viral de Tim Payne



Es un defensor neozelandés de 31 años que hasta hace pocos días tenía apenas 4.700 seguidores en su cuenta Instagram. Entonces el influencer argentino Valen Scarsini ("scarso") lanzó un desafío en sus redes: encontrar al jugador menos conocido del… pic.twitter.com/jhpdPJr5Cz — Lalo Zanoni (@zanoni) May 31, 2026

La publicación generó miles de comentarios, especialmente de usuarios argentinos que fueron protagonistas centrales de la campaña que disparó su popularidad internacional.

¡SE GANÓ TODOS LOS APLAUSOS! Tim Payne le tapó el centro a Anthony Gordon, nuevo refuerzo de Barcelona, y levantó al estadio.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/yyZA3nAI7o — SportsCenter (@SC_ESPN) June 6, 2026

Nueva Zelanda y el desafío del Mundial 2026

Mientras su figura crece en internet, Payne también concentra sus esfuerzos en la participación de Nueva Zelanda en el Mundial 2026.

La selección oceánica disputará la tercera Copa del Mundo de su historia, luego de haber participado en las ediciones de 1982 y 2010. Hasta el momento, los All Whites nunca lograron ganar un partido en la máxima cita del fútbol.

En esta oportunidad integrarán el Grupo G junto a Bélgica, Irán y Egipto. El debut será el próximo 15 de junio en Los Ángeles, donde buscarán comenzar a escribir una nueva página en la historia del fútbol neozelandés.

Con millones de seguidores atentos a cada uno de sus movimientos, Tim Payne llegará al torneo convertido en uno de los personajes más populares e inesperados de la previa mundialista.