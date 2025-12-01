Fruticultura: tras la lluvia, hay riesgo severo de sarna y mancha marrón del peral en el Alto Valle

Las precipitaciones del fin de semana generaron condiciones predisponentes para la infección de Sarna y Mancha marrón del peral. Los valores del índice de riesgo de infección indican riesgo severo en todas las localidades del Alto Valle (ver mapa).

Tras el temporal en el Alto Valle, los perales están en riego

La intensidad de las precipitaciones favorece una abundante descarga de ascosporas desde las hojas del suelo. El número de horas que el follaje permaneció mojado permite el desarrollo del proceso de infección en hojas y frutos que se encuentran susceptibles.

En el caso de la sarna del peral (Venturia pyrina), las variedades más susceptibles son Williams y Red Bartlett, mientras que para mancha marrón (Stemphylium vesicarium) las más susceptibles son D’Anjou y Abate Fetel; Packham’s presenta susceptibilidad intermedia y Williams es poco susceptible.

Riego de infecciones en frutales tras las lluvias en el Alto Valle.

En montes con antecedentes de estas enfermedades (presencia de inóculo) y cumpliéndose 10 o más horas de hoja mojada se debería realizar la aplicación inmediata de fungicidas para su control.

Las infecciones de ambas enfermedades pueden generarse a partir de las ascosporas de las hojas del suelo y de los conidios provenientes de las infecciones primarias. Se conoce, a partir de estudios recientes realizados en la zona, que la liberación de las ascosporas se puede producir durante todo el desarrollo de los frutos.

