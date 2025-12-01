Granizo en el polo de cerezas de Río Negro: «Están evaluando si algún cuadro zafó»

Las alertas meteorológicas se cumplieron, y el norte de la Patagonia fue escenario de varias tormentas este domingo. El fenómeno se dio cuando ya había iniciado la cosecha de frutas de carozo en la región, entre ellas las cerezas.

En Chimpay, localidad ubicada en el Valle Medio del río Negro, tres establecimientos concentran alrededor de 260 hectáreas con cerezos. Ello representa casi dos tercios de la superficie implantada de la provincia, convirtiéndolo en el principal centro de producción y exportación de cerezas de Río Negro.

Esa zona fue afectada por un feroz temporal de granizo cerca del mediodía del domingo, cuando a las plantas les restaba cosechar cerca del 30% de los frutos, según informó Aníbal Caminiti, Gerente de la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados (Capci).

Cerezas afectadas por granizo y lluvia: el estado de situación

«El panorama es variado. A uno de los establecimientos el granizo lo afectó con intensidad. Hay otro que tuvo un granizo leve, pequeño y sobre un determinado sector. Y un tercero que solo tuvo lluvia», contó Caminiti a Río Negro Rural. Sobre Chimpay y zonas cercanas cayeron entre 40 y 50 milímetros de precipitaciones este domingo de intensa lluvia.

«El daño por granizo puede ser determinante en la cereza y si el porcentaje de afectación es alto, directamente no conviene cosechar.» Aníbal Caminiti, gerente de la Capci.

«El daño por granizo puede ser determinante y si el porcentaje de afectación es alto directamente no conviene cosechar debido al costo que tiene la cosecha y el procesamiento. Lo mismo aplica para el caso de lluvia, pero el impacto puede ser menor», explicó el dirigente.

A diferencia de los daños por granizo, los daños por lluvia se visualizan a las 48 horas de sucedido el fenómeno. «Ahora se están secando las plantas, hay que sacar el agua sobre la fruta ya que eso puede generar un partimiento y la descalifica para poder ser comercializada. Hoy están en esa etapa, y viendo si se puede retomar la cosecha este martes«, sostuvo el gerente de la Capci.

Se descuenta, de esta forma, que el temporal de este domingo provocará una merma en la producción de cerezas de exportación desde el Valle Medio del río Negro. Asimismo, esto tendrá un impacto en términos de empleo: la cosecha de cerezas es una actividad muy intensiva en mano de obra, y todos los año el sector de la región emplea a trabajadores de varias provincias.

