Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del domingo 21 de septiembre de 2025

El pronóstico para productores de Neuquén y Río Negro que difundió la AIC anticipa baja probabilidad de heladas en Río Negro y Neuquén durante la noche del 21 y madrugada del 22 de septiembre. Conocé acá los detalles.

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región. 

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo. 

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 21 y madrugada del 22 de septiembre 2025

Se mantiene el ingreso de aire del sudoeste con vientos moderados a regulares, y nubosidad en disminución. Mínimas cercanas a cero grados hacia el este en momentos de calma.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 21 y madrugada del 22 de septiembre 2025

  • Cielo: parcialmente nublado.
  • Presión: en ascenso.
  • Vientos: moderados a regulares del sudoeste.
  • Probabilidad de heladas: baja.
  • Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 21 y madrugada del 22 de septiembre 2025

  • Cielo: parcialmente nublado.
  • Presión: en ascenso.
  • Vientos: moderados a regulares del sudoeste.
  • Probabilidad de heladas: baja.
  • Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 21 y madrugada del 22 de septiembre 2025

  • Cielo: parcialmente nublado.
  • Presión: en ascenso.
  • Vientos: moderados a regulares del sudoeste.
  • Probabilidad de heladas: baja.
  • Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 21 y madrugada del 22 de septiembre 2025

  • Cielo: parcialmente nublado.
  • Presión: en ascenso.
  • Vientos: moderados a regulares del sudoeste.
  • Probabilidad de heladas: baja.
  • Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC.

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 21 y madrugada del 22 de septiembre 2025

  • Cielo: parcialmente nublado.
  • Presión: en ascenso.
  • Vientos: moderados del sudoeste, con períodos de calma.
  • Probabilidad de heladas: baja.
  • Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC.

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 21 y madrugada del 22 de septiembre 2025

  • Cielo: Mayormente despejado.
  • Presión: en leve ascenso.
  • Vientos: en calma a débiles del sudoeste.
  • Probabilidad de heladas: baja.
  • Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales. 


