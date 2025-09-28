Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del domingo 28 de septiembre de 2025

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 28 y madrugada del 29 de septiembre 2025

Para la noche de hoy cielo mayormente cubierto, levemente inestable. Vientos en disminución hacia la madrugada. Baja probabilidad de heladas, en algunos sectores de los valles la mínima puede estar cercana a 0°C.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 28 y madrugada del 29 de septiembre 2025

Cielo : nublado.

: nublado. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : débiles del sudoeste.

: débiles del sudoeste. Probabilidad de heladas : baja .

: baja Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 28 y madrugada del 29 de septiembre 2025

Cielo : nublado.

: nublado. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : débiles del sudoeste.

: débiles del sudoeste. Probabilidad de heladas: baja.

Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC.

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 28 y madrugada del 29 de septiembre 2025

Cielo : nublado.

: nublado. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : débiles del sudoeste.

: débiles del sudoeste. Probabilidad de heladas: baja .

baja Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 28 y madrugada del 29 de septiembre 2025

Cielo : nublado e inestable.

: nublado e inestable. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : débiles del sudoeste.

: débiles del sudoeste. Probabilidad de heladas : baja .

: baja Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 28 y madrugada del 29 de septiembre 2025

Cielo : nublado e inestable.

: nublado e inestable. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : débiles del sudoeste.

: débiles del sudoeste. Probabilidad de heladas : baja .

: baja Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 28 y madrugada del 29 de septiembre 2025

Cielo : nublado.

: nublado. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : débiles del sudoeste.

: débiles del sudoeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.