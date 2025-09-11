Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del jueves 11 de septiembre de 2025

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 11 y madrugada del 12 de septiembre 2025

Se mantiene el ingreso de aire cálido sobre la noche con baja probabilidad de heladas. Hacia la costa viento de sudeste con mínimas cercnas a cero grados centígrados.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 11 y madrugada del 12 de septiembre 2025

Cielo : parcialmente nublado.

: parcialmente nublado. Presión : en paulatino descenso.

: en paulatino descenso. Vientos : débiles del noroeste rotando al noreste.

: débiles del noroeste rotando al noreste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC.

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 11 y madrugada del 12 de septiembre 2025

Cielo : parcialmente nublado.

: parcialmente nublado. Presión : en paulatino descenso.

: en paulatino descenso. Vientos : débiles del noroeste rotando al noreste.

: débiles del noroeste rotando al noreste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC.

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 11 y madrugada del 12 de septiembre 2025

Cielo : parcialmente nublado.

: parcialmente nublado. Presión : en paulatino descenso.

: en paulatino descenso. Vientos : débiles del noroeste rotando al noreste.

: débiles del noroeste rotando al noreste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC.

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 11 y madrugada del 12 de septiembre 2025

Cielo : parcialmente nublado.

: parcialmente nublado. Presión : en paulatino descenso.

: en paulatino descenso. Vientos : débiles del nor-noreste rotando al noreste.

: débiles del nor-noreste rotando al noreste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 3 a 6ºC.

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 11 y madrugada del 12 de septiembre 2025

Cielo : parcialmente nublado.

: parcialmente nublado. Presión : en paulatino descenso.

: en paulatino descenso. Vientos : débiles del nor-noreste rotando al noreste.

: débiles del nor-noreste rotando al noreste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 3 a 6ºC.

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 11 y madrugada del 12 de septiembre 2025

Cielo : mayormente despejado a parcial nublado.

: mayormente despejado a parcial nublado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados del sudoeste.

: moderados del sudoeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC.

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.