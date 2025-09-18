Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del jueves 18 de septiembre de 2025

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 18 y madrugada del 19 de septiembre 2025



Ingresa aire del oeste, con condiciones aún inestables hacia el este y probables chaparrones. Mejoran las condiciones sobre la madrugada con ascenso de la presión y disminución de la nubosidad. Persistencia de la humedad con baja probabilidad de heladas.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 18 y madrugada del 19 de septiembre 2025





Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del sudoeste rotando al sur sudeste

: débiles del sudoeste rotando al sur sudeste Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 3 a 6ºC.

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 18 y madrugada del 19 de septiembre 2025





Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del sudoeste rotando al sur sudeste

: débiles del sudoeste rotando al sur sudeste Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 3 a 6ºC.

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 18 y madrugada del 19 de septiembre 2025





Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del sudoeste rotando al sur sudeste.

: débiles del sudoeste rotando al sur sudeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 3 a 6ºC.

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 18 y madrugada del 19 de septiembre 2025





Cielo : mayormente cubierto, inestable y mejorando hacia la madrugada.

: mayormente cubierto, inestable y mejorando hacia la madrugada. Presión : en leve ascenso.

: en leve ascenso. Vientos : débiles del sudoeste rotando al sudeste.

: débiles del sudoeste rotando al sudeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 3 a 6ºC.

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 18 y madrugada del 19 de septiembre 2025





Cielo : mayormente cubierto, inestable y mejorando hacia la madrugada.

: mayormente cubierto, inestable y mejorando hacia la madrugada. Presión : en leve ascenso.

: en leve ascenso. Vientos : débiles del sudoeste rotando al sudeste.

: débiles del sudoeste rotando al sudeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC.

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 18 y madrugada del 19 de septiembre 2025





Cielo : mayormente cubierto.

: mayormente cubierto. Presión : en leve ascenso.

: en leve ascenso. Vientos : débiles del oeste rotando al sudoeste.

: débiles del oeste rotando al sudoeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 5 a 8ºC.

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.