Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del jueves 25 de septiembre de 2025

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 25 y madrugada del 26 de septiembre 2025



Para hoy vientos de variada intensidad hacia la noche y madrugada del viernes del noreste. Cielo mayormente cubierto. Baja probabilidad de heladas en los valles.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 25 y madrugada del 26 de septiembre 2025





Cielo : cubierto.

: cubierto. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del noreste.

: débiles del noreste. Probabilidad de heladas baja.

Temperaturas mínimas probables: 10 a 13ºC.

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 25 y madrugada del 26 de septiembre 2025





Cielo : cubierto.

: cubierto. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del noreste.

: débiles del noreste. Probabilidad de heladas baja.

Temperaturas mínimas probables: 10 a 13ºC.

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 25 y madrugada del 26 de septiembre 2025





Cielo : cubierto.

: cubierto. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del noreste.

: débiles del noreste. Probabilidad de heladas baja.

Temperaturas mínimas probables: 10 a 13ºC.

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 25 y madrugada del 26 de septiembre 2025





Cielo : cubierto.

: cubierto. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del noreste.

: débiles del noreste. Probabilidad de heladas baja.

Temperaturas mínimas probables: 8 a 11ºC.

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 25 y madrugada del 26 de septiembre 2025





Cielo : cubierto.

: cubierto. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del noreste.

: débiles del noreste. Probabilidad de heladas baja.

Temperaturas mínimas probables: 8 a 11ºC.

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 25 y madrugada del 26 de septiembre 2025





Cielo : cubierto.

: cubierto. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del noreste.

: débiles del noreste. Probabilidad de heladas baja.

Temperaturas mínimas probables: 8 a 11ºC.

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.