Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del lunes 8 de septiembre de 2025

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 8 y madrugada del 9 de septiembre 2025

Ingreso de aire húmedo sobre la madrugada con cielo mayormente cubierto y descenso de la presión atmosférica. Baja probabilidad de heladas sobre los valles.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 8 y madrugada del 9 de septiembre 2025

Cielo : mayormente cubierto con períodos de nubosidad variable.

: mayormente cubierto con períodos de nubosidad variable. Presión : en paulatino descenso.

: en paulatino descenso. Vientos : débiles del noreste rotando al norte.

: débiles del noreste rotando al norte. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC.

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 8 y madrugada del 9 de septiembre 2025

Cielo : mayormente cubierto con períodos de nubosidad variable.

: mayormente cubierto con períodos de nubosidad variable. Presión : en paulatino ascenso.

: en paulatino ascenso. Vientos : débiles del noreste rotando al norte.

: débiles del noreste rotando al norte. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC.

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 8 y madrugada del 9 de septiembre 2025

Cielo : mayormente cubierto con períodos de nubosidad variable.

: mayormente cubierto con períodos de nubosidad variable. Presión : en paulatino ascenso.

: en paulatino ascenso. Vientos : débiles del noreste rotando al norte.

: débiles del noreste rotando al norte. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC.

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 8 y madrugada del 9 de septiembre 2025

Cielo : parcialmente nublado a mayormente cubierto.

: parcialmente nublado a mayormente cubierto. Presión : en paulatino ascenso.

: en paulatino ascenso. Vientos : débiles del nor-noreste rotando al noroeste.

: débiles del nor-noreste rotando al noroeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC.

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 8 y madrugada del 9 de septiembre 2025

Cielo : parcialmente nublado a mayormente cubierto.

: parcialmente nublado a mayormente cubierto. Presión : en paulatino ascenso.

: en paulatino ascenso. Vientos : débiles del nor-noreste rotando al noroeste.

: débiles del nor-noreste rotando al noroeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC.

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 8 y madrugada del 9 de septiembre 2025

Cielo : mayormente despejado a cubierto.

: mayormente despejado a cubierto. Presión : en lento descenso.

: en lento descenso. Vientos : débiles del norte rotando al noroeste.

: débiles del norte rotando al noroeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC.

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.